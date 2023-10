Volkswagen moet Nederlandse TDI-klant 4.400 euro betalen

De rechter in Den Bosch heeft geoordeeld dat Volkswagen een Nederlandse TDI-klant 4.400 euro moet betalen.

Het is inmiddels alweer 2023 en het Volkswagen Dieselschandaal is nog altijd springlevend. Dit zorgt ervoor dat diesel als brandstof nog steeds ‘besmet’ is. Onterecht, want ondanks het feit dat tegenwoordig niemand meer een diesel koopt, is het de perfecte brandstofsoort om CO2-uitstoot mee terug te dringen. Maar ja, er zit nu voor sommigen een ‘vuiltje’ aan een zelfontbrander en bij een Volkswagen diesel al helemaal.

Ook lopen er dus nog enkele rechtszaken. Enkele in Duitsland zijn ‘high profile’, want grote verantwoordelijke bazen moeten zich daar verantwoorden voor de rechter. Maar ook in Nederland spelen er nog voldoende rechtszaken tegen Volkswagen.

Volkswagen moet Nederlandse TDI-klant tegemoet komen

En daar was afgelopen week zelfs een uitspraak van een rechter in Den Bosch, in het nadeel van Volkswagen. Dit geval betreft een in 2012 nieuw aangeschafte Volkswagen Passat. De eigenaar heeft destijds de auto gekocht met de belofte dat het een hele schone en zuinige auto zou zijn.

Helaas bleek dat schone aspect niet te kloppen. De bekende sjoemelsoftware kan onder laboratoriumtests bijzonder schoon draaien, maar eenmaal buiten is de auto aanzienlijk meer vervuilend.

De rechter in Den Bosch stelde in zijn uitspraak dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Vanwege deze praktijk is de auto minder waard geworden, oordeelt dezelfde rechter. En – misschien wel belangrijker – moet Volkswagen hiervoor opdraaien en de klant compenseren.

De zaak was aangespannen door de Consumentenbond en VGDES. Mocht je VGDES niet kennen, dat staat voor ‘Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting‘ en het is een soort claimorganisatie. Ze proberen voor hun cliënten schadeclaims bij de fabrikant te regelen vanwege de enorme waardevermindering voor hun destijds zeker niet goedkope auto’s.

Uitspraak geen verrassing, bedrag wel

De rechter gaat hier in mee. Dat is niet direct een verrassing, want bij enkele andere zaken verloor Volkswagen ook al. Toen moestwe en er bedragen van 1.500 euro tot 3.000 euro betaald worden. Het eerste bedrag voor gebruikte auto’s, het tweede bedrag voor nieuw aangeschafte Volkswagens. In dit geval oordeelde de rechter dat een bedrag van 4.400 euro betaald moet worden door Volkswagen.

De Consumentenbond roept (begrijpelijk) Volkswagen nu op om voor alle betrokken auto’s de knip te trekken. Of dat nu gaat gebeuren is natuurlijk een vraag die wij aan Volkswagen zelf hebben voorgelegd.

We hebben Volkswagen Nederland om een reactie gevraagd. De woordvoerder gaf tijdens een telefonisch onderhoud aan dat alle communicatie omtrent dit onderwerp gaat via Volkswagen AG in Wolfsburg. De rechtszaken lopen immers ook tegen Volkswagen AG, niet zozeer tegen de Nederlandse importeur. Vervolgens hebben we ook Volkswagen AG om een reactie gevraagd. Wanneer we deze ontvangen, zullen wij het hier natuurlijk publiceren.

Via: Consumentenbond