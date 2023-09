Dit oermodel viert zijn dertigste verjaardag!

Deze keistoere SUV is alweer 30 jaar onder ons, maar welk merk verraste vriend en vijand met zo’n SUV in 1993?

Vandaag de dag worden er zo veel SUV’s aangeboden dat je je afvraagt hoe veel ervan écht zin hebben. Dat terwijl het autotype helemaal nog niet zo oud is en bovendien vroeger echt nog dicht bij de terreinauto zat qua lay-out. En dat is allesbehalve een nutteloos autotype.

Eerste SUV’s

Zo wisten merken in de jaren ’90 eigenlijk nog niet echt of het wat zou worden, de iets ‘civielere’ terreinwagen als Sports Utility Vehicle. Om misschien nog eens onderscheidend te kunnen zijn, waagde Kia zich er in ieder geval al wel aan. Zo werd in 1993 de allereerste Sportage geboren.

Kia Sportage (NB/JA)

Toegegeven, hij was een beetje zoutloos. Maar het idee sloeg dus aan. Deze body-on-frame ’terreinwagen’ werd ietsje meer richting op lifestyle gericht en dat is waar SUV’s sindsdien altijd gebleven zijn. Dat Kia nog niet helemaal wist wat het zou gaan worden, zie je terug in de samenwerkingen die ze aangingen om de auto te bouwen. De motoren komen van Mazda en hij werd gebouwd door Karmann in Duitsland. Tenminste, onze Europese versie. Er was ook nog een lange versie en een tweedeurs cabrio. Ja, dat deden ze toen nog.

De eerste generatie Kia Sportage was duidelijk het auto-equivalent van een teen in het water dippen, maar het sloeg relatief gezien aan. Na een kleine facelift in 2001 durfde Kia het dus aan om de tweede generatie Sportage iets zelfverzekerder en vooral iets Europeser aan te bieden.

Kia Sportage (JE)

Ah, slecht gefotoshopte persplaten, auto’s die toen als nieuwe invalshoek dienden en nu hopeloos verouderd zijn: Kia in de vroege jaren ’00 was er eentje. Maar goed, de tweede Sportage was nu officieel een kleine SUV. Nog steeds kon je hem krijgen met dikke motoren (waaronder de 2.7 V6) en vierwielaandrijving, maar ook met kleinere tweeliters en zelfs een common-rail dieselmotor. Alsof Kia ook al door had dat de SUV zou uitgroeien tot marketingonzin en geen echte terreinwagens.

Dat is ook wanneer Nederland, samen met de technisch identieke Hyundai Tucson, goed kennis maakte met de Sportage. Leuk feitje waar je niks aan hebt: het plastic gedeelte boven het achterlicht loopt in één stuk door naar de dakrails. Dat is pas design!

Nu we het toch hebben over design: in Europa kreeg de Sportage JE in 2008 nog een kleine design-oppepper middels een facelift. Daarna hield hij het tot 2011 vol en toen nam de populariteit af. In China kon men een betaalbare crossover op oude basis nog goed gebruiken, dus kreeg de auto in 2013 nog één facelift aldaar met dank aan de Chinese Kia-alliantie Dongfeng-Yueda-Kia. Ja, er bestond een tweede generatie Sportage met LED-dagrijverlichting en een Tiger Nose grille. Weet je dat ook weer.

Kia Sportage (SL)

Vanaf de derde generatie Sportage uit 2011 werd wel duidelijk wat voor auto het was. Geen pretentieuze offroad-meuk meer, dit is duidelijk een SUV zoals we hem heden ten dage kennen. De basis is een Cee’d en eigenlijk doet de Sportage alles wat een Cee’d ook kan, maar dan met hogere instap.

Toch kon de derde generatie Kia Sportage de auto weer op de kaart zetten in Nederland. Als fris ontworpen ruime auto voor gezinnen was ‘ie dan wel weer tof.

Ook de derde generatie Sportage ontving één milde facelift en één vrij ingrijpende facelift in China waar de auto als Sportage R door het leven ging vanaf 2014. Ook dit ging aan onze neus voorbij doordat DYK hem op de markt bracht.

Kia Sportage (QL)

Generatie vier borduurde eigenlijk vooral voort op het succes van de derde Kia Sportage. Maar dan moderner met een iets uitgesprokener design. Deze generatie Sportage werd wel een iets minder graag geziene gast op de Nederlandse wegen omdat hij zonder belastingvoordelen wel wat duur en lomp was. Dus gingen we allemaal Stonics en andere kleine SUV’s kopen.

Ook de vierde generatie Sportage ontving een milde facelift, waardoor je hem nu ook als supercoole GT-Line kon krijgen. Voor als je echt zeker wil weten dat de auto geen meter modder gaat zien. Maar het oogt wel tof.

En ja, ook nu kwam er een flink aangepakte Kia Sportage door Dongfeng-Yueda-Kia op de markt in China. Deze heette echter vanaf deze facelift de Kia KX5. Laat het Seltos-frontje je niet misleiden, dit is gewoon ‘onze’ Sportage.

Kia Sportage (NP)

Gek genoeg is er namelijk een ‘vier-en-een-halfde’ generatie Kia Sportage. Dankzij DYK kwam deze Kia Sportage Ace op de markt in 2018. Een rare mengelmoes, want ook al kwam deze ná de Sportage QL, de basis komt van de Hyundai ix35 die zijn onderstel leent van de Sportage SL die daarvoor kwam. Ook lijkt het design voor geen meter op de Sportage en zoals gezegd heet de Sportage in China ineens KX5. Dus je kon kiezen tussen een auto die Sportage heet maar het niet is en eentje die een Sportage is maar niet zo heet. Logica? Doen ze niet aan.

Kia Sportage (NQ5)

Het sprookje van de Kia Sportage in Europa gaat gewoon logischerwijs verder met een vijfde generatie die wederom voortborduurt op wat je kent. Nu met een wel heel eigenwijs design. Een soort BMW-effect: choquerend toen ‘ie net onthuld was, maar nu is het eigenlijk best een gelikte auto.

In Nederland kan je de Kia Sportage weer ietsje beter betalen dankzij de PHEV-versie. Je kan veel zeggen van de schuivende trends in SUV-land, maar de Sportage houdt zich sterk.

De vijfde generatie Sportage is nog niet gefacelift en ook zijn er vanuit de Chinese alliantie nog geen vreemde versies. De enige afwijkende Sportage is de Amerikaanse versie, deze heeft een langere wielbasis en werd eerder onthuld.

30 jaar

Zoals gezegd zet Kia (en wij met hen) de Sportage dan ook in het zonnetje omdat de auto inmiddels 30 jaar bestaat. Niet alleen een mooie kans om de evolutie van het model te zien, ook een kans om een kneiterdikke, potente topversie van de Sportage te kunnen bemachtigen.

Tenminste, dat was leuk geweest. In plaats daarvan onthult Kia de Sportage Dark Edition. Dan wordt alles wat zwartgelakt kan worden zwartgelakt alsof het toeslagenaffaire-dossiers zijn en kun je kiezen uit de gloednieuwe kleur Wolf Grey. Dat is inderdaad de kleur die je op de foto’s ziet en inderdaad exact dezelfde kleur als de vloer van de fabriekshal waar ‘ie gebouwd wordt.

Goed, genoeg grappig gedaan, het is wel een auto die een mijlpaal viert. Dertig jaar in productie, vijf generaties, zeven miljoen verkochte auto’s en nog steeds de best verkochte Kia sinds 2015. Een versie die alle potentie van een SUV-model overboord gooit voor extra styling is wel een ironische twist op het Sportage-succes. Enfin, specificaties en prijzen van de Kia Sportage Dark Edition volgen zo snel mogelijk.