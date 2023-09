Autoblog Podcast #28: IAA Munchen + Roadtrip Spanje

Autoblog was natuurlijk ook bij de IAA 2023 in München maar was dat eigenlijk nog wel de moeite waard?

Er werden een aantal auto’s gepresenteerd zoals het concept van de nieuwe Volkswagen ID GTI en de Mercedes Concept CLA, maar ook de nieuwe MINI en de mooie Neue Klasse van BMW. Maar het was wel weer een eind lopen en gelukkig was er Schnitzel.

Nicolas daarentegen reed naar het zuiden met de Saab en wonder boven wonder ging dat helemaal goed en heeft hij even geprobeerd wat de topsnelheid is van de oude Zweed op de Franse Autoroute.

Dit en nog veel meer nieuws in Autoblog Podcast #28.

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.