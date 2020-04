Maak een Frankenstein Toyota van je Porsche

Het kan, een Frankenstein Toyota maken van je Porsche. Of het resultaat geslaagd, laten we graag aan u over.

Replica’s zijn van alle tijden. je pakt een goedkope auto en gaat er net zo lang mee knutselen totdat je tevreden bent met het resultaat. Of je nu een Ferrari wil maken van een Peugeot 406 Coupé of een Peugeot 206 van een Hindustan Ambassador, het kan allemaal.

Een conversie die je ook voorbij zag komen was een Porsche Boxster bouwen op basis van een Toyota MR2 (W30), de derde generatie. In basis leek deze auto er al behoorlijk op, dus was het een logische volgende stap. Maar in dit geval hebben we iets aparts, een échte Porsche die een soort Frankenstein Toyota lijkt te zijn. Huh?

Karagu12 First Edition

Het is een heuse Karugu12 First Edition. Dat had je niet geraden, he? Nee, wij ook niet. Het is de naam die door zijn makers is gegeven. Wie de makers zijn, is niet bekend. Het lijkt erop dat er mensen zijn die veel afleveringen van Leepu hebben gezien. Met een slijptol, hamer, plamuurmes en spuitbus kun je immers een eind komen.

Het is heel erg makkelijk om dit project ‘Frankenstein Toyota’ tot de grond toe af te fakkelen. Dus dat gaan we even niet doen. Er zitten namelijk ook een paar gave details aan. De voorzijde is een beetje generiek. De Toyota GR Supra koplampen geven de auto nog iets unieks mee, maar die grote luchtinlaten op de zijkant zijn een beetje 996 Turbo, F430 en Gallardo. Dat doen ‘we’ al jaren niet meer. Het zijn de blonde plukjes haar bij een volwassen man uit dezelfde periode als het trio genoemde sportwagens.

Het zijaanzicht van de Frankenstein Toyota is nog niet eens zo heel erg verkeerd. De mooie bolling die de Boxster heeft, mist nu. Wel is er nu een consequent doorlopende rechte lijn zoals een Phantom DHC of BMW 3 Serie Cabrio dat ook hebben. Zeker dankzij de langere neus, lijkt het net alsof de auto de motor voorin heeft liggen, in plaats van in het midden.

De achterzijde is visueel vrij ‘zwaar’. Dankzij de enorme spoiler en de vrij veirkante styling. ook de extra vleugels en enorme diffuser helpt niet mee. Spectaculair is het dan weer wel. Kudos voor het gebruik van de Renault Mégane IV-achterlichten. De achterlichtunits staan wat verder uit elkaar dan normaal, maar met het design van de lampen kan dat prima. Het ziet er best aardig uit.

Het interieur is het wat lastiger van deze Frankenstein Toyota. Als grote fabrikanten als Dodge en Tesla al moeite heeft om een fatsoenlijk interieur in elkaar te schroeven, kun je nagaan hoe moelijk (en duur!) het is als je het zelf moet doen. We moeten dat wel in de beoordeling meenemen. Meestal zie je bij replica’s of zelfbouwcreaties een ander logo op het stuurwiel en wat onderdelen in aluminium kleurige verf gehuld.

Dat is nu niet het geval, ze hebben echt heel erg veel moeite gedaan. De stoelen zijn best aardig voorzien van nieuwe bekleding, de kleurstelling is nogal eclectisch, maar origineel. Het navischerm is wel aardig weggewerkt. Maar het komt niet hoogwaardig over. Let wel: ze begonnen met een Porsche, dus daar hoef je eigenlijk niet al te veel aan doen. Het stuurwiel is een grote ‘NEE’. Tweekleurig, te groot, te lomp en een afgevlakte onderkant.

Nu kunnen we als zelfverklaard autoliefhebber erop afgeven: er is voldoende wat beter kan. Aan de andere kant is het waanzinnig cool. Ja, je kan een eigen sportwagen kopen, maar je kan ‘m ook bouwen. Er zit toch voor honderden uren aan sleutelen aan bij deze auto, dan moet je wel een echte petrolhead zijn!