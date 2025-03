Kia zet traditie voort met gigantische EV3

Als je langs de A2 bij Breukelen rijdt zie je een enorme Kia EV3.

Wie kan zich nog een enorme Kia Picanto voor de geest halen? Langs de A2 bij Breukelen. Het is een kenmerk geworden van de Zuid-Koreaanse autofabrikant in Nederland. De meest recente gigantische Kia was een EV6, maar die is nu afgelost door een nieuwe reus in vorm van de EV3.

Enorme Kia EV3 lost EV6 af

Eigenlijk hadden ze de EV9 moeten doen, want die is van zichzelf al gigantisch. De Goliath op wielen met de naam Giant EV3 is 97 meter lang, 3,86 meter breed en 3,28 meter hoog. We weten dat velgen op moderne auto’s tegenwoordig enorm zijn, maar deze reuzen-Kia EV3 heeft maar liefst 42,9 inch velgen.

Het formaat zelf trekt al de aandacht, met het kleurtje Frost Blue kleur doet Kia er nog een schepje bovenop. Het bedrijf BlowUps heeft sinds september 2024 gewerkt aan de auto. De carrosserie werd gefreesd uit EPS 200-blokken en de auto moest tot in detail gereproduceerd worden.

Het gewicht is niet eens zo heel indrukwekkend. Met al die loodzware elektrische auto’s tegenwoordig is 2.000 kg voor de enorme Kia EV3 eigenlijk vrij normaal. De auto zit als een soort puzzel in elkaar. Het ding bestaat uit meerdere lagen van glasvezelversterkt polyester. Het materiaal is vervolgens geschuurd en gespoten om de enorme auto zoveel mogelijk op een echte Kia EV3 te doen lijken.

In de inleiding werd de Picanto al even aangehaald. Dat was in 2011 de eerste gigantische Kia. Daarna volgden er nog drie. Zoals een Giant Picanto voor het WK en een Giant EV6 in 2021.

Kia is het enige merk in Nederland dat een auto op deze manier tentoonstelt langs de snelweg. Het blijft geinig én goed dat ze deze traditie voortzetten met telkens een nieuwe generatie Kia.