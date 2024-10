Na 2030 auto met plofmotor gewoon nog te koop

Mocht je ook na 2030 nog een nieuwe auto met benzine- of dieselmotor in Nederland willen kopen, vrees dan niet, dat kan gewoon!

Goed nieuws voor de 67 procent van Nederland die ook bij betaalbaarheid nog gaat weigeren om een elektrische auto te kopen! Dat hoeft namelijk helemaal niet. Dat zeggen wij niet, dat zegt de Staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu Chris Jansen.

Ook na 2030 kun je gewoon nog een auto met een plofmotor kopen. Misschien niet persé de motor in de headerfoto, maar toch. Wel bijzonder, want als we naar de site Rijksoverheid.nl gaan lezen we onderstaande:

Staat niet in klimaatakkoord

Het staat alleen helemaal niet in het klimaatakkoord. Daar staat namelijk dat het om een streven staat. Een overijverige ambtenaar heeft daar moeten van gemaakt op de website van de overheid.

Staatssecretaris “minder, minder, minder” Jansen zegt tegenover RTL Nieuws dat de soep niet zo heet gegeten wordt als op de overheidssite beschreven staat.

Laat ik heel duidelijk zijn: ook na 1 januari 2030 zullen er nog nieuwe benzine- en dieselauto’s verkocht kunnen worden. We proberen mensen te verleiden tot het maken van een juiste keuze Chris Jansen spreekt duidelijke taal

Andere plannen

De staatssecretaris laat desgevraagd weten de 2030 deadline uit het klimaatakkoord niet te gaan realiseren. Uiteraard vindt ook hij het goed om na te streven dat de leefomgeving schoner wordt. Elektrisch rijden draagt daar aan bij en dus zal het kabinet helpen om daarvoor te kiezen.

Maar, beslis je na 2030 zelf anders, dan kun je wat hem betreft gewoon een benzine of zelfs nog een diesel aanschaffen.

Europa

In Europa is afgesproken dat alle nieuw verkochte auto’s in 2035 emissievrij moeten zijn. Ook die deadline lijkt niet zo absoluut te zijn als ooit was bedoeld. Zo is de grootste partij in het Europees Parlement, de christendemocratische EVP, inmiddels niet meer overtuigd van de haalbaarheid van deze doelstelling.

Landen met een eigen autoindustrie zoals Duitsland en Italië waren al niet overtuigd, maar de EVP lijkt ook niet helemaal doof voor het gemor uit de maatschappij. De partij is bang dat autorijden te duur wordt voor de gewone man met de pet én dat er teveel banen verloren gaan in de autoindustrie.

Nou blijkt al uit meerdere signalen dat mensen geen elektrische auto lusten, niet om te kopen en niet om te huren. Dus ook wij beginnen een beetje te verwachten dat de deadlines van 2030 en 2035 nog wel eens verschoven zouden kunnen worden. Wat denken jullie?