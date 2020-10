Kies maar: BMW M3, of Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio? - Autoblog.nl

Zes cilinders en circa 500 pk in een premium D segmenter, wil jij die in Italiaanse stijl of in Duitse stijl op je bord gekieperd krijgen?

De wereld van de dikste D-segmenters is onlangs weer opgeschrikt, door de auto waar het ooit allemaal mee begon. De nieuwe generatie M3 wordt intern de G80 genoemd door BMW als ook door de fanb0iZ die het merk een warm hart toedragen. Het is alweer de zesde generatie van een icoon dat in 1986 het levenslicht zag met de E30 M3. Nog steeds geldt de dikste Dreier als de maatstaf in zijn klasse, ondanks verwoede pogingen van de concurrentie om daar verandering in te brengen.

‘Maar wacht even!’, zullen de Italofielen nu exclameren. Zijn zullen de 3-Serie en dus ook de M3 helemaal niet erkennen als de grondlegger van het begrip ‘sportsedan’. Een dikke tien jaar voordat de 3-Serie überhaupt bestond, had Alfa Romeo namelijk al de Giulia. En daar bestond toen ook al een snelle variant van, namelijk de Giulia Super TI. Die had destijds al schijfremmen rondom en een vijfbak. BMW werkte jaren na dato een puik Italiaans concept slechts met iets meer consistentie en gründlichkeit uit.

Inmiddels is er alweer enkele jaren een nieuwe Giulia op de markt, waar ook een hele snelle variant van bestaat, de Quadrifoglio. Nog niet zo heel lang geleden kreeg die auto een facelift. Zodoende kan de Giulia het nu direct opnemen tegen de auto ooit haar legacy stal. Op naar een spannend wedstrijdje Duitsland-Italië dus.

Motor: BMW M3 én Alfa Romeo Giulia beide zonder V8

Er was een tijdje dat het aantal cilinders in deze bleppers uit het D-segment alleen maar leek te stegen. Net als de Giulia Super TI, had de originele M3 immers ook maar vier cilinders. Dat werden er later zes en daarna zelfs acht. Ook bij Audi en Mercedes kreeg je immers zo’n achtpitter, dus BMW kon niet achterblijven. Door nieuwe regels omtrent uitstoot lijkt de piek echter achter ons te liggen. De S58 in de nieuwe M3 is een doorontwikkeling van de motor uit de F80 M3: een 3.0 zespitter met twee turbo’s. Het vermogen bedraagt afhankelijk van de uitvoering 480 pk of 510, het koppel 550 Nm of 650 Nm.

Ook bij Alfa Romeo is er niet gekozen voor een achtpitter, hoewel het een publiek geheim is dat de motor in de ‘Giulia Q’ is afgeleid van de F154 CB V8 van Ferrari. De boring en slag zijn exact hetzelfde, er zijn alleen twee cilinders minder voorhanden. Desalniettemin levert de Giulia Quadrifoglio op papier net zoveel vermogen als de dikste nieuwe M3’s: 510 pk. Het koppel zit met 600 Nm precies tussen dat van de zwakkere en sterkere M3’s in.

Score: een vroege openingstreffer voor BMW vanwege de meeste Nm’s (in sterke spec), maar een aansluitingstreffer voor Alfa door Ferrari-genen: 1-1.

Alfa Romeo geeft klant minder keus dan BMW

Bij dit soort auto’s is het altijd nog de vraag: is ‘ie leverbaar met handbak?’. Dit wordt steeds minder een issue, maar echte dino’s vinden dat zo’n sportieve sedan eigenlijk toch nog drie pedalen moet hebben. Alfa Romeo bood die optie aan toen de Giulia Quadrifoglio gelanceerd werd, maar inmiddels niet meer. Kennelijk was de vraag gewoon te gering.

De Giulia Quadrifoglio wordt zodoende uitsluitend nog geleverd met ZF’s 8HP75 bak. In principe een ouderwetse koppelomvormer dus, hoewel het in zijn soort een van de fijnste bakken is die je kan krijgen. De power gaat via de bak bij de Alfa tevens altijd naar alleen de juiste wielen. De iets minder hete Veloce is wel leverbaar met AWD, maar de Giulia Quadrifoglio niet.

Bij BMW daarentegen líjkt de keuze reuze. Handbak, M Steptronic, verschillende motorenspecificaties, achterwielaandrijving, vierwielaandrijving, het kan allemaal. Op het tweede gezicht valt het echter tegen. Als je bijvoorbeeld een handbak wil dan kan dat, maar alleen als je voor de M3 ‘Pure’ gaat met 480 pk. De competition met 510 pk heeft altijd de M Steptronic bak en vierwielaandrijving. Voorlopig althans, misschien komt BMW nog met meerdere combinaties in de toekomst.

Los van de motoren, zijn er natuurlijk ook nog dingen als kleurtjes en opties die je kan gebruiken om je auto eigen te maken. Hier kunnen we kort over zijn, bij BMW zijn deze mogelijkheden in grotere mate voorhanden. Daarvoor heeft het merk immers het lucratieve Individual programma. Bij Alfa Romeo bestaat zoiets niet, hoewel je misschien wel wat voor elkaar krijgt als je gewoon een grote zak geld op tafel legt.

In principe is leder niet eens een optie in de Giulia Quadrifoglio, die is namelijk altijd uitgerust met knakig alcantara op de stoelen. Een enorme misser in mijn ogen, zeker voor een Italiaan. Fraai leder is in dikke Italianen immers vaak een puik pluspuntje in het interieur.

Qua opties en snufjes is de Giulia verder natuurlijk wat ouder dan de splinternieuwe G80. De navi in de auto is met de facelift geupdated en gewoon prima. Bovendien is het scherm fraai verwerkt in het dash en werkt het (in 8″ variant) zowel met touch áls met een iDrive-achtige knop. Kan Audi nog een puntje aan zuigen op beide fronten. iDrive blijft echter toch wel de benchmark qua navi’s. Tevens heeft de BMW (laser-)LEDs en de Giulia nog lekker vertrouwde bi-xenon koplampen. Dat tekent een beetje de verstandhouding. Je kan dit de Italiaan ook niet (helemaal) aanrekenen, het is gewoon een gevolg van het feit dat de auto al wat jaren meegaat.

Score: BMW biedt de klant op het eerste gezicht meer keus, maar qua motor/bak/aandrijving combinaties valt dat eigenlijk wel tegen. Wel zijn er gewoon meer opties en kleurtjes beschikbaar, ook maar niet alleen omdat het model nieuwer is. De beslissing is echter de onmogelijkheid om af fabriek leder te bestellen in de Q: 2-1.

Onvervalst rijplezier bieden beide (waarschijnlijk)

De Alfa Romeo Giulia werd bij de launch alom geprezen vanwege zijn fabeltastische rij-eigenschappen. Die werden zelfs hoger aangeslagen dan -jawel- die van de 3-Serie op dat moment. Bij BMW was het allemaal stiekem wat softer en wolliger geworden in de loop der jaren. Niet voor niks kreeg de facelift van de F30 een wat strakkere onderstelafstemming mee.

De Giulia Q pakt die basis en draait ‘m op naar ‘stand elf’. Net als Ferrari’s heeft de snelste Gjuul een supersnel steering rack. Eventjes zijdelings kijken naar die fraaie freule die je inhaalt op de snelweg en je zit in de vangrail. De Giulia Quadrifoglio houd je wel wakker op die manier, maar snelwegblazen is misschien niet het sterkste punt. Juist op bochtigere weggetjes is de besturing erg prettig. Het is een auto met een ‘randje’, zoals de liefhebbers ‘m graag hebben. Dat het chassis goed is, bewijst de snelle tijden die de ‘Q’ laat noteren op circuits, zoals onder andere de Nürburgring. Alfa kwam zelfs met een speciaaltje op de proppen om de scherpe tijd op het legendarische circuit te memoreren.

We gaan er voor het gemak maar even vanuit dat BMW de M3 ook best aardig heeft afgestemd. De nieuwe gewone 3-Serie kon in ieder geval de goedkeuring van @wouter wegdragen, met scherper weggedrag dan dat van zijn voorganger. Met name de latere varianten van de vorige M3 stonden ook weer op punt, dus we hebben (weer) vertrouwen in M GmbH. Welke van de twee fijner rijdt, valt echter te bezien.

Score: de verlenging is spannend maar nog zonder doelpunten: 2-1.

Design

Tsja en dan is er nog de olifant in de kamer: design. De meesten zullen het erover eens zijn dat Italië hier punten pakt. Grappig is dat je op de foto boven dit artikel ziet dat er in basis natuurlijk veel gelijkenissen zijn. Kijk ook eens naar die carbon achterspoilertjes bijvoorbeeld. Lijkt wel alsof ze in een windtunnel getest hebben dat het zo het beste werkt. BMW heeft de M3 alleen een gek neusje gegeven. Het design is ook gewoon wat drukker. Wij zeggen voordeel Alfa.

Score: voor Alfa Romeo een schot binnenkant paal eruit voor wat betreft Grande Bellezza, maar BMW tikt ‘m in de rebound alsnog in eigen goal: 2-2.

Conclusie

En zo komen we qua score op een extreem laf gelijkspelletje uit. Maar daarom trap ik ‘m dan maar af door te zeggen dat ik met pijn in het cuore toch voor de M3 zou gaan. En dat komt dan puur omdat ik een grafhekel heb aan alcantara. En als we het dan toch hebben over puur: het moet uiteraard een ‘Pure’ worden met handbak, standaardwielen, qua kleurtjes iets van ultraviolett met pindakaas leder, shadowline raamlijsten en verder geen carbon. Waarvan akte. Welke zou jij kiezen? Of durf jij je te laten kennen als cultuurbarbaar, door te stellen dat je voor en AMG of RS gaat? Laat het allemaal weten, in de comments!