Spring voor de Alfa Romeo Giulia NRING

Als je nou niet springt...als je nou niet springt...

De mannen van Marchionne hebben wederom niet héél veel nieuws te vieren op de Autosalon van Genève. Tuurlijk, ze hebben de 488 Pista meegenomen en de Jeep Grand Cherokee Trackhawk en dat zijn beide toffe apparaten. Voor de rest worden de stands echter grotendeels opgevuld met speciaaltjes, zoals zwarte Masers en grijze Alfa’s.

De Alfa’s in kwestie zijn de ‘NRING’ varianten van de Giulia Quadrifoglio en Stelvio Quadrifoglio. Onderhuids zijn beide varianten gelijk aan hun klavervier-broertjes, maar de Giulia Quadrifoglio NRING kan tenminste nog schermen met zijn speciale carbon dak als bonafide performance upgrade ten opzichte van het standaardmodel.

Doch eerlijk is eerlijk: het gaat hier toch vooral om een speciaal kleurtje en wat extra opties om het model weer eens in de schijnwerpers te zetten. Wat de naam NRING overigens te maken heeft met audio van Harman Kardon, actieve cruise control en getint glas ontgaat ons een beetje. Ach, we zullen het de Italiäner vergeven…