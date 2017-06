De Kia Stonic is officieel

Het uiterlijk was al bekend, maar nu hebben we alle info voor je!

Vanochtend presenteerden we je al de eerste lekplaatjes van de compacte SUV/crossover. De Stonic is het zusje van de Hyundai Kona al hebben beide merken er wel voor gekozen om hun modellen een eigen smoel te geven. In elk geval hebben de Koreaanse merken goed in de smiezen dat met dergelijke auto’s veel geld kan worden verdiend.

Kia communiceert vol vertrouwen dat de Stonic ook in dit zwaarbevochten segment een hitje gaat worden, niet in de laatste plaats dankzij het uiterlijk, de degelijkheid van de techniek én natuurlijk de zeven jaren garantie. Daarnaast is de Stonic in hoge mate te personaliseren, zowel van binnen als van buiten. Ook is het herkenbare Kia-familiegezicht prominent aanwezig.

Over dat personaliseren gesproken: het dak kan in vijf verschillende kleuren worden besteld en er zijn in totaal 20 verschillende two-tone kleurcombinaties mogelijk. Verder wordt de Stonic geen stoplichtsprinter, maar daar is het de beoogde doelgroep ook niet om te doen. De meest bescheiden motor is een 1.0 met 120 pk. Daarna volgen een 1,25 liter en een 1.4 liter. Het dieselaanbod bestaat enkel uit een 1.6 liter.

Verder beschikt de Stonic uiteraard over allerhande veiligheidssystemen en het Infotainment-gedeelte is standaard voorzien van Apple CarPlay en Android Auto. Het model staat in Q3 van dit jaar bij de dealer.