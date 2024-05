Kies maar: Lelijke BMW-eendjes in gave kleuren

Twee generaties BMW Compact, een model dat altijd een lelijk eendje is geweest volgens de liefhebbers, maar welke kleur staat ‘m het beste?

Het is wat, als ‘premium’ autofabrikant zijnde, en de markt vraagt ineens om kleinere en goedkopere auto’s. Als BMW zijnde, met als kleinste auto de 3 Serie, moet je dan keuzes maken. BMW besloot een keuze te maken die met de kennis van nu enerzijds succesvol, anderzijds nogal apart was.

BMW Compact

Onder de BMW 3 Serie kwam namelijk een nieuw model: de BMW 3 Serie Compact (E36/5). Het idee is simpel: tot en met de B-stijl is het krek eender met de 3 Serie Coupé (E36). Daarachter is het model verkort om tot ietwat gekke proporties te komen, met een kortere totale lengte dan een E36 Coupé. En een hatchback-kofferklep. BMW plande zelfs ooit een M3 Compact die er nooit kwam. Vooral omdat je dan gewoon ‘een echte’ moet kopen, maar ook omdat de techniek vooral goedkoop moest zijn. En dus deels geleend werd van de BMW E30.

Ook het motorenaanbod is daarom niet zo uitgebreid als die van de reguliere E36. Meer dan een 323ti met 170 pk zat er bijvoorbeeld niet in, al is het wel geinig om een zes-in-lijn en achterwielaandrijving te hebben in wat bedoeld is als een wat kleinere auto. Overigens werd er wel wat bespaard op bijvoorbeeld het dashboard, dat lijkt op een mengelmoes van E30- en E36-onderdelen en is niet zo modern als wat de E36 was des tijds. Maar het is ‘goed genoeg’. In ieder geval een slimme manier om de kosten voor een BMW wat te drukken in een tijd waar kleine auto’s de norm werden.

BMW 3 Serie Compact Individual

Niet dat we perse op zoek waren naar een BMW 3 Serie Compact, maar we vonden toch op Marktplaats een bijzonder uitgevoerd exemplaar. Namelijk eentje die bij Individual langs is geweest! Daar is in 1997 gekozen voor een kleur die iconisch is geworden met de E36: Dakar Yellow. Het beoogde lage prijskaartje voor de E36 mocht niet drukken dat er gewoon in de opties gedoken kon worden.

Wordt het ‘lelijke eendje’ een mooie zwaan door deze kleur? Mwah, de BMW 3 Serie Compact kan het hebben, maar nog steeds wil je eigenlijk de proporties van een ‘echte’ 3 Serie. Ook is deze Compact verder eigenlijk een nogal basale versie, het is namelijk een 316i. Dat was een viercilinder met 102 pk.

Een bijzondere combinatie van opties dus voor deze Compact. Of het ooit een liefhebbersauto gaat worden? Het prijskaartje van 5.945 euro lijkt aan te duiden dat goedkoop anders is. Nou is de kilometerstand van 131.852 km en de algehele staat van de auto dikke prima, dus dat zal ook niet voor koopjes zorgen. Durf jij? Dan kan je terecht op Marktplaats.

E46 Compact

Maar wacht, er is meer. Want het verhaal van de BMW E36 Compact wordt nog gekker met de introductie van de opvolger van de E36, de E46. Die kreeg namelijk ook een Compact-versie (E46/5) die wederom een segment onder de 3 Serie moest gaan scoren. Op zich doet de E46-versie vrijwel alles hetzelfde, maar op bepaalde punten beter. Sterker nog: er is zo veel veranderd dat je een E46 ook van voren makkelijk scheidt van de Compact. Het motorenpalet bleef min of meer hetzelfde, al heette de topversie vanaf de E46 325ti en kreeg deze 192 pk. Vanaf 2004 was het klaar met dit gekke compact-gedoe, zelfs al stak BMW Mercedes aan die met de C-Klasse Sportcoupe en CLC hetzelfde deden. BMW besloot verder te gaan met de 1 Serie (E8x). Ook al was dat qua uiterlijk een wat traditionelere hatchback, onderhuids was dat ook een gekke mengelmoes van 3 Serie-onderdelen.

Goed, we vonden naast de Individual E36 Compact ook nog eens een E46 Compact ‘Individual’! Al is de lakkleur genaamd Estoril Blue, ook iconisch van de E36, een optie die je kon krijgen zonder Individual. Bij deze auto zal het interieur een bepaalde Individual-kleurstelling bevatten. Overigens is een M-pakket met de M-bumpers, die de E46 Compact beter staan dan de standaard bumpers, best een goede optie om te hebben.

Dit exemplaar uit 2003 heeft iets meer gelopen dan de E36, maar deze BMW 3 Serie Compact E46 heeft wel de iets dikkere motor. Namelijk de 2.0 liter grote versie van de vier-in-lijn, met 143 pk. En dus nog steeds RWD. Wel een hele rits meer kilometers: 278.171 stuks. Vandaar ook dat deze bijzonder samengestelde Compact minder dan de E36 op hoeft te leveren: 3.899 euro. Ook op Marktplaats.

Dus, kies maar? Twee toffe kleuren op de ‘verkeerde’ BMW’s, maar wel voor een goede prijs. Durf jij?