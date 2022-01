Deze 8 hardcore straatracers zijn nu ook youngtimer

Een snelle versie met minder gewicht is altijd leuk. Dit zijn 8 voorbeelden van de gaafste hardcore straatracers van dat jaar!

Omdat er weer een jaarwisseling is, kijken we altijd naar de youngtimers. Zo hadden we al een tijdje geleden dit youngtimer-artikel gemaakt erover. Collega’s Bart en Wouter laten ook nog een paar youngtimers de revue passeren. Over het algemeen zijn het allemaal heel verstandige auto’s.

Maar dankzij de Lamborghini Gallardo-occasion van afgelopen week van @Loek, kwam er een ander idee naar boven. In 2007 (nu 15 jaar geleden) kwamen de meest geweldige auto’s op de markt. Sterker nog, in veel gevallen ‘de laatste der mohikanen’.

We hebben het over de snelle versie met minder gewicht. Dat laatste is vaak nog best knap, want dit soort auto’s hebben vaak grotere remmen, grotere wielen en andere hardware om beter te presteren op het circuit en de leukere B-weg. We nemen de gaafste varianten qua hardcore straatracers met je door op deze maandagavond:

Porsche 911 GT3 RS (997)

2007

De eerste auto waarbij je waarschijnlijk denkt bij hardcore straatracers (minder gewicht, meer vermogen) is de Porsche 911 GT3 RS. Al jarenlang is voeren de Duitsers op minutieuze wijze hetzelfde recept uit. Het hoogtepunt was waarschijnlijk in 2007. Toen kwam namelijk de RS-versie van de 997 GT3.

Dankzij een plastic ruit en koolstofvezel vleugel zakte het gewicht naar 1.370 kg. Bijzonder was het koetswerk, dit was de eerste keer dat een 911 GT3 RS breder is dan de GT3 waarop ‘ie gebaseerd is.

Mede daardoor (en die grote vleugel) is de topsnelheid LAGER dan de gewone GT3. Qua kleuren waren er nu ook meer opties dan de 996 RS, waaronder combinaties met zwart, gifgroen en knaloranje. Qua rijden misschien wel de beste combinatie tussen old-school fun zonder dat je het idee hebt in een auto te zitten. En oh ja, er is natuurlijk die bijzonder gewillige, hoogtoerige Mezger-zescilinder die meer dan 415 pk levert.

Ferrari 430 Scuderia (Tipo-141)

2007

Dat er op basis van een Ferrari F430 een snellere versie met minder gewicht kwam, is eigenlijk best vreemd. De 490 pk sterke supercar was op zichzelf al een waar spektakel. Als je echter een paar concessies doet qua comfort en kosten, heb je de ideale straatracer. Tijdens de IAA van 2007 werd deze auto voorgesteld door niemand minder dan Michael Schumacher, die toen net met pensioen gegaan was.

Qua gewicht heeft Ferrari flink zijn best gedaan en maar liefst 100 kilogram eraf weten te halen. Het vermogen nam een klein beetje toe met 20 paarden, waardoor je 510 pk onder de rechtervoet had. IN tegenstelling tot de Porsche heb je hier een gerobotiseerde handbak. Daar heeft iedereen kritiek op, maar vergeet niet dat deze generatie F1-transmissies erg goed was. Het zorgde voor extra veel beleving met de klappen in de aandrijflijn, precies zoals je dat wenst bij hardcore straatracers.

Chevrolet Corvette Z06 Ron Fellows ALMS GT1 Championship Edition (C6)

2007

Een raszuivere exoot, deze Chevrolet. Misschien ook de eerste Chevrolet die we héél serieus moeten nemen. De C5 Z06 was stiekem al heel erg goed, maar de C6 was in alle opzichten beter. De gewichtsbesparing op de Z06 was bijzonder dankzij een aluminium chassis, vloer van balsahout-carbon composiet, voorschermen van carbon en achterscherm van glasvezel. Het gewicht was zo’n 1.450 kg.

De geheel aluminium LS7-motor was een zeven liter V8 die dankzij dry-sump-smering nog wat lager in het chassis lag dan de standaard V8. Ondanks dat de Z06 breder was, grotere luchtopeningen had (inclusief brakeducts!) En een achterspoiler, zag niet iedereen dat de Z06 daadwerkelijk ‘de snellere versie met minder gewicht’ was. De Ron Fellows Edition kwam in 2007 op de markt en bracht daar verandering in met racestrepen en uniek interieur.

Subaru Impreza WRX STI Spec C Type RA-R (GDB)

2007

Dat de basis van hardcore straatracers helemaal geen supercar hoeven te zijn, bewijst deze, eh, Subaru. Het is in basis gewoon een C-segment sedan. Deze auto komt nog nét uit de tijd dat Subaru link had met het echte rallygeweld. De absolute topper die uit de fabriek kwam rollen was de (adem in) Subaru Impreza WRX STI Spec C Type RA-R van de GDB-generatie. Elk lettertje staat ergens voor, overigens: ‘World Rally Cross Subaru Technica International Specification Competition Type Record Attempt Racy’’ Ja, serieus.

De EJ207 motor is goed voor ‘320 pk’ en 432 Nm. Dat vermogen zetten we tussen haakjes omdat het waarschijnlijk (flink) wat meer was. Qua afvallen is er veel aan gedaan om het gewicht naar beneden te krijgen. Zo heeft de kofferbak géén bekleding (maar een kartonnen plaat).

De spoiler was optioneel. Er zijn er 300 van gebouwd. Daar zijn er vijftig van gemaakt in ‘Astral Yellow’, de meest bijzondere kleur, uniek voor WRX STI Spec C Type RA-R. Deze versie zal naar verloop van tijd net zo kostbaar worden als de 22B of P1, ook van die gave hardcore straatracers.

Lotus Exige Sport 240 (S2)

2007

Qua gewicht hoefde je je bij Lotus geen zorgen te maken. Het vemrogen was echter lange tijd vrij bescheiden. Bij de Rover K-Series en latere de Toyota 2ZZ-GE motoren was 190 pk ongeveer het maximale. Echter bij de Toyota-motor was een compressor mogelijk vanaf de ‘Exige S’ die in 2006 kwam. De Sport 240 was op die auto gebaseerd.

Dankzij nieuwe injectoren en aangepaste ECU was er nu ineens 240 pk beschikbaar. Zeker met het lage gewicht in het achterhoofd, voel je die extra paarden heel erg goed. Qua vermogen is het de Lotus alsnog die minst sterke in dit overzicht, op het circuit kun je prima mee met deze jongens, mede dankzij plakkerige Yokohama semislicks, krachtige AP Racing-remmen en koolstofvezel vleugels.

Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series (C209)

2007

Rond deze periode was Mercedes aan het smijten met pk’s. Dat begon met de SL55 AMG (476 pk), S600 (500 pk) en CL65 AMG (612 pk). Heel erg gaaf, maar het waren bijna allemaal loodzware auto’s met een enorm motor. De CLK63 AMG was al een hele stap vooruit, met een (relatief) hoogtoerige V8 en een enigszins bescheiden gewicht.

De CLK63 AMG Black Series was de overtreffende top daarvan. De V8 had een klein beetje meer vermogen (van 481 pk naar 510 pk), maar er werden vooral maatregelen genomen om er een leuker rijdende auto van te maken.

De Black Series had een veel breder koetswerk met een veel grotere spoorbreedte en grotere wielen en banden. Nu kun je daadwerkelijk ook iets met het vermogen. E+het enige waarmee we smokkelen is dat deze auto stiekem niet en lichter en sterkere versie is. Ondanks de vele ingrepen (er is geen eens een achterbank) is de CLK Black Series zelfs ietsje zwaarder.

Aston Martin V8 Vantage N24

2007

Bij Aston Martin schoot men een tikkeltje door als het gaat om een snelle versie met minder gewicht. Want deze auto was eigenlijk geen concurrent voor de GT3 RS, maar de GT3 Cup raceauto. De V8 Vantage N24 was letterlijk een straatlegale raceauto.

Dus met een grote draaicirkel, plankhard onderstel, kaal interieur en nul comfort. De beelden van James May in deze auto zijn episch. Maar het feit dat de 24 uur van de Nurburgring met zo’n auto gereden is, is wel heel erg bijzonder.

De motor was goed voor 30 pk extra (de V8 leverde nu 410 pk), maar het is vooral de gewichtsbesparing die de auto sneller maakte: 250 kilogram! Er kwamen gelukkig ook minder hardcore varianten als de Prodrive en N400 voor hen die een beetje comfort wel op waarde konden schatten. Er zijn 15 exemplaren van de N24 gebouwd, dus het is sowieso een heel zeldzame auto/

Lamborghini Gallardo Superleggera

2007

De auto waaraan we moesten denken dankzij collega @loek. De Gallardo Superleggera was de eerste lichtgewicht versie van een supercar sinds de Diablo SV uit de jaren ’90. De Gallardo werd door sommigen (die er niet mee gereden hebben) gezien als een wat ‘lieve’ Lamborghini.

Ondanks de bemoeienis van Audi was het nog altijd een raszuivere supercar. De Superleggera was de versie met minder gewicht en meer vermogen. De motor is de gaafste Gallardo-motor ooit: de 530 pk sterke V10 heeft hier nog de ‘goede’ ontstekingsvolgorde.

Dus deze 5.0 zingt nog echt als een Italiaanse operazanger, de latere 5.2’s waren iets minder. Qua gewicht moest Lamborghini zijn best doen met koolstofvezel voor veel exterieur- en interieurdelen, waaronder de schaalstoelen. Hierdoor was de Gallardo Superleggera zo’n 100 kilogram lichter.

Qua transmissie kon je kiezen tussen een E-Gear-versnellingsbak of een handbak. Er zijn er slechts 618 van gebouwd, allemaal met vierwielaandrijving. Bij dat systeem gaat zo’n 30-35% naar voren als het nodig is. Dus je kan er nog een driftje mee leggen als je de skills hebt.