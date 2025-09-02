Goed nieuws: de échte Smart komt heel binnenkort terug!

Hetzelfde recept in een nieuw jasje.

Comebacks zijn behoorlijk heet. Schietspelletjes keren terug naar hun glorietijd, televisieprogramma’s als Flodder en Ter Land Ter Zee En In De Lucht zijn terug en er is weer een nieuwe Renault 5. Je kunt het een gebrek aan creativiteit noemen, maar vooralsnog werkt het wel. En wie is er nou tegen een nieuw seizoen van Flodder?

Smart ziet deze ontwikkeling ook gebeuren en besluit mee te doen aan bij de trend. Het bedrijf bevestigt de komst van de #2: een evolutie van de oude Fortwo. Smart zou een haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan met een positieve uitkomst. Blijkt het toch een goede keuze om een gaatje vrij te houden tussen de #1 en #3.

De Fortwo zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat Smart op de kaart werd gezet. Smart bouwde er meer dan 2 miljoen van, maar besloot na de elektrische versie te stoppen met het A-segmentertje. Smart ging mainstream en deed een Mini’tje: grotere auto’s bouwen.

Smart #2: dit weten we tot nu toe

Het nieuwe kleintje is volgens de makers dus een evolutie van de oude Fortwo. Net als bij het oude model verzorgt Mercedes het ontwerp en mag de Chinese eigenaar Geely aan de slag met de techniek. Daarvoor bouwt het moederbedrijf een ”eigen, geheel nieuwe en gepatenteerde architectuur voor ultracompacte auto’s”. Zou Geely het werk verzetten voor een nieuwe basis om maar één model op te bouwen? Denk het ook niet.

Het fonkelnieuwe platform is er op gemaakt om EV’s op te zetten. De nieuwe A-segmenter is dus altijd volledig elektrisch. Volgens Smart-baas Tong Xiangbei is dit ”het perfecte moment” om de iconische stadsauto opnieuw uit te vinden. Het bedrijf zegt in de laatste fase van de ontwikkeling te zitten.

Smart hoopt eind volgend jaar de #2 op de markt te brengen. Tegen die tijd moet ‘ie ook klaar zijn voor de Europese klanten. Een prijsindicatie wordt nog niet gegeven. Als ze hem onder de € 18.900 zouden krijgen in Europa, dan hebben ze de goedkoopste EV te pakken. Zin in!

Foto: Brabus Fortwo gespot door @toyotafortuner