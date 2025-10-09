Niels van Roij presenteert prachtige shooting brake

Dit is een heel mooi stukje Nederlands vakwerk.

Het lijkt erop dat Niels van Roij niet om werk verlegen zit. Vorige maand presenteerde hij de Testarossa Targa en nu is hier alweer zijn volgende creatie. Dit is niet de langverwachte Ferrari Daytona Shooting Brake, maar wel een shooting brake.

Het team van Niels van Roij heeft wederom de zaag gezet in een Rolls-Royce. Eerder bouwde hij al de Wraith Shooting Brake, maar nu is het ‘lijdend voorwerp’ een Corniche Coupé uit 1981.

Deze auto is al veertig jaar in het bezit van dezelfde familie. Zij hadden nu de wens om er een praktische shooting brake van te maken. Dat hoef je natuurlijk geen twee keer te vragen aan Niels van Roij.

Het idee van een shooting brake is geweldig, maar de uitvoering laat nog wel eens te wensen over. Zo niet deze keer. Niels van Roij en zijn kompanen heel fraai werk afgeleverd. Deze Corniche Shooting Brake had zomaar door Rolls-Royce zelf gebouwd kunnen zijn.

Nu ze de Corniche toch aan het verbouwen waren, heeft de auto ook meteen een volledige restauratie gekregen. Of eigenlijk was het andersom: de auto was toe aan een restauratie en daarom zijn ze op het idee van een coachbuild gekomen.

Nog een bijzonder detail is de inklapbare fietsendrager achterop. In ingeklapte toestand is deze naadloos geïntegreerd in de achterbumper. Best wel briljant. De opdrachtgevers zijn fervente fietsers, vandaar hun wens om fietsen te kunnen vervoeren met de Rolls-Royce.

Het idee was eigenlijk om de fietsen in de kofferbak te vervoeren. Dat bleek helaas niet mogelijk. Althans, niet zonder er een soort hoge lijkwagen van te maken. Daarom werd gekozen voor een alternatieve oplossing: de fietsendrager.

We weten niet wat dit geintje gekost heeft, maar ongetwijfeld een veelvoud van de waarde van de auto. Voor een Corniche Coupé betaal je rond de 50 mille, maar het is duidelijk dat deze auto een grote emotionele waarde heeft voor de eigenaren. Daarom mocht dit project wat kosten.