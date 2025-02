Kijk, een crossover die wél graag vies wil worden

Niet bij elke crossover kunnen we garanderen dat je een beetje in de modder kan spelen, maar bij deze durven we wel een gok te wagen.

Het cross-gedeelte van een crossover is meer een allure tegenwoordig, zo lang het maar hoog zit en er stoer uit ziet. Mocht iemand dus twijfelen tussen een ‘standaard’ auto en zijn opgehoogde broer, dan zouden offroad-mogelijkheden niet het verschil moeten maken. Da’s een regel met maar weinig uitzonderingen. We hebben er echter eentje gevonden.

Subaru Forester Wilderness

Subaru is namelijk lekker bezig met de nieuwe Forester. Daarvan werd bekend dat deze het ook (weer) gaat proberen in Europa, dit keer met mild hybride-motoren en dat soort ongein. Het Japanse merk wil nog niet altijd de eerste keus zijn, dus een zetje in de rug kan altijd helpen.

Als je houdt van een ruige, stoere, ‘echte’ crossover/SUV, dan is dit misschien een idee. De Subaru Forester Wilderness. Nou staat Subaru sowieso al bekend als een merk dat die offroad-mogelijkheden serieus neemt, maar met het Wilderness-label voor de Crosstrek (XV) en Outback werd het allemaal wel heel serieus. Het is gewoon best een ruig ding. En dat is cool.

Wilder

Zaken als vierwielaandrijving en extra rijhoogte, daar kon je Subaru sowieso al wel mee vertrouwen. De Wilderness voegt daar nog extra ruig ontworpen bumpers en wielkasten aan toe. Dat klinkt suf, maar het idee daarachter is altijd dat kleine plekjes daarop makkelijker te repareren zijn dan gelijk het metaal bekrassen of indeuken. Simpele velgen met Yokohama Geolandar-All Terrainbanden zorgen voor meer grip en de veren zijn nog verder verhoogd om tot een grondspeling van bijna 24 centimeter te zorgen. Leuk feitje: elke Wilderness komt met een matzwarte ‘sticker’ op de motorkap, deze is ontworpen om reflecties van het zonlicht op je motorkap te verminderen.

Qua aandrijflijn is de Subaru Forester Wilderness minder uitbundig, dankzij het gebruik van de welbekende 2.5 liter boxermotor met 180 pk. Gekoppeld aan Subaru’s favoriete type transmissie: een CVT. Voor de Wilderness krijg je als bonus dat er aan de instelbare rijmodi nu de extra modi ‘diepe sneeuw’ en ‘modder’ toegevoegd zijn. Uiteraard heeft de Subaru Forester Wilderness permanente en symmetrische vierwielaandrijving met instelbaar differentieel. Dit kan ook fungeren als een soort sper, maar dan voor het ‘hard inzetten van een bocht’. Rallyrijden wordt aangemoedigd, cooler wordt het niet.

Niet voor ons

Wij krijgen de Subaru Forester wel, maar de Wilderness rijdt stilletjes ons huisje voorbij. Tsja, Subaru heeft al moeite met überhaupt auto’s slijten en nicheproducten voegen alleen maar extra complicaties toe.

Hybrid

Er is nog een versie van de Forester onthuld en die lijkt wel geschikt voor onze markt. Dit is de Subaru Forester Hybrid. Qua auto lijkt die meer op wat we al gezien hebben, vooral de nieuwe aandrijflijn is het nieuws.

Tenminste, het is weer die 2.5 liter boxer, maar dit keer met een elektromotor erbij. Het gaat om een Full Hybrid of HEV-systeem, dus je hoeft er geen stekker in te steken. Het totaalplaatje rekent 194 pk en zo’n 40 procent extra efficiëntie. Al heeft Subaru het over een door de EPA (de Amerikaanse milieutak) vastgestelde 1 op 14,8 (gecombineerd). Het blijft natuurlijk een lel van een auto.

Maar goed, alle kleine beetjes helpen. En toch is de kans dat Subaru deze versie naar Nederland brengt klein. De enige Forester die wij krijgen is de ‘reguliere’ Mild Hybrid. De Wilderness en Hybrid blijven een Amerikaans feestje. Gemiste kans?