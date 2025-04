Kijk, iemand durft in zijn 911 R te rijden!

Wel jammer dat het kenteken net verkeerd is.

Als je een 911 ziet met twee rode strepen kan dat maar één ding betekenen. Oké, twee dingen… Het is een 911 R, of het is een 911 die eruit wil zien als een 911 R. De auto die @ecnerualcars spotte in Boxtel is een echte, en die zie je vrijwel nooit in het wild.

Met de 911 R paste Porsche het recept toe wat ze recent toegepast hebben op de 992 S/T. Je kunt het zien als een GT3 RS Touring. Let wel: er was destijds überhaupt nog geen GT3 Touring, dus dit was de eerste GT3-variant zonder spoiler.

De motor komt regelrecht uit de GT3 RS. Dat is dus de 4,0 liter met 500 pk en 460 Nm. Een belangrijk verschil is dat het blok niet gekoppeld is aan een automaat, maar aan een handbak. Aangezien Porsche geen handbak meer leverde in normale GT3 en ook niet in de GT3 RS, was dit een van de USP’s van de 911 R.

De 911 R was dus dé ultieme rijdersauto van Porsche, maar we weten allemaal wat er gebeurde. Met zijn gelimiteerde oplage (991 stuks) werd het een beleggingsobject en gingen mensen er juist NIET in rijden. Dat is het tragische lot van special editions.

Gelukkig bracht Porsche met de 991.2 GT3 de handbak terug en kwamen ze met de GT3 Touring. Dit was eigenlijk een middelvinger naar de investeerders, want een handgeschakelde GT3 Touring is praktisch dezelfde auto als een 911 R. Maar de GT3 Touring was er ook niet gekomen als de 911 R er niet was geweest.

De 911 R blijft in ieder geval een gewild model, want je moet denken aan een bedrag van minstens 4 ton als je er eentje op de kop wil tikken. Daarom wordt er met veel exemplaren nog steeds nauwelijks gereden. Wat deze spot van @ecnerualcars des te specialer maakt.

