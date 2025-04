Hamilton: “Ik weet dat bazen teleurgesteld zijn en druk groter wordt”

Lewis Hamilton voelt de druk van de rode Ferrari overall op zijn schouders rusten. Hij zegt zelfs dat hij een hersentransplantatie nodig heeft.

Lewis Hamilton werd door velen gezien als kandidaat voor de F1 titel dit jaar. De zevenvoudig kampioen maakte de overstap naar Ferrari, het traditieteam dat al sinds 2007 wacht op de volgende rijderstitel. Vorig jaar werd team rood op korte afstand van McLaren tweede bij de constructeurs. Met weinig wijzigingen in het reglement en een tikje extra schwung van de meervoudig wereldkampioen in de gelederen leek dit jaar alles mogelijk.

Maar, het heeft nog niet zo mogen zijn voor LH44. Dat wil zeggen, er was in China een best bijzonder pole voor de sprintrace alsmede een overwinning in die sprintrace. Maar voor het overige is Lewis nog niet echt een upgrade ten opzichte van Sainz gebleken. Leclerc is onder de streep vaak sneller en in Saoedie-Arabië is het verschil groter dan ooit. Zes tienden maar liefst gaf Lewis toe op zijn teamgenoot gisteren in de kwalificatie. Het Djedda Corniche circuit is er eentje waar je groteske cojones en absoluut vertrouwen in de auto moet hebben. Lewis heeft dat overduidelijk nog niet.

Daar is de Brit zichzelf ook bewust van. Tegenover verschillende media laat Lewis optekenen dat hij weet dat de bovenbazen niet blij zullen zijn met zijn prestaties tot nu toe:

Ik moet gewoon diep blijven ademhalen. Ik weet dat de fans niet blij zijn. Ik weet zeker dat het team niet blij is. Ik weet dat de bazen niet blij zijn. Ik ben zelf ook niet blij met mijn resultaten. Maar het enige wat ik kan doen, is blijven geloven in mezelf, positief blijven en eraan blijven werken. Dat is wat ik probeer te doen.

Gevraagd naar wat er nodig is om zichzelf te verbeteren komt Lewis met een nogal ingrijpend voorstel:

Een hersentransplantatie. Het is niet het einde van de wereld, maar er zit daar gewoon een berg tijd die ik niet kan vrijmaken. Twee tienden verlies ik alleen al in de laatste sector, drie tienden in de eerste sector, een tiende in de middelste sector. Dat is gewoon niet goed genoeg. Maar ik werk er echt heel hard aan. Het gaat helemaal niet zo makkelijk.

Op zich zijn de prestaties van Lewis niet per se verrassend. Vorig jaar was hij voor het eerst eigenlijk ook al de mindere van Russell in de kwalificaties. En Leclerc is een gekend kwalificatiebeest. Ook bij Mercedes (halve tel) en Red Bull (bijna hele tel) waren de verschillen gisteren groot. Het circuit is wat dat betreft zoals bekend onverbiddelijk.

Tegelijkertijd is dit natuurlijk niet waarom Ferrari LH44 heeft binnengehaald en de big bucks betaalt. En zoals ook Alonso en Schumacher wisten: als je bij Ferrari rijdt en goed presteert is de wereld een hemel. Maar als het minder gaat, is het allemaal een stuk minder leuk. Voor Lewis is het dus te hopen dat hij de vorm terugvindt. Anders gaat zijn carrière in deze twee jaar vermoedelijk als een nachtkaars uit.