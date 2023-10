Subaru geeft niet op: de ‘nieuwe’ Crosstrek is hier

Er is weer een nieuwe Subaru die Nederlanders niet gaan kopen!

Subaru is het merk dat het allemaal net even anders doet. Dat vinden we helemaal niet erg, want als alle merken hetzelfde doen wordt het een saai boel. Dit betekent helaas wel dat Subaru voor geen meter verkoopt in Nederland. In heel 2022 verkochten ze welgeteld 74 auto’s.

Toch komt opgeven niet in het woordenboek van Subaru voor. Ze presenteren nu de nieuwe Subaru Crosstrek voor Europa. Deze auto werd ruim een jaar geleden al in de VS gepresenteerd, maar nu maakt het model ook bij ons zijn opwachting.

Hoewel Subaru het heeft over de “geheel nieuwe Crosstrek” is deze auto stiekem niet helemaal nieuw. Het lijkt vooral een stevige facelift van de huidige Crosstrek, die we in Nederland kennen als de XV (als je de auto überhaupt kent). Subaru heeft nu besloten dat twee verschillende namen toch een beetje ingewikkeld is, dus daarom heet de auto voortaan overal Crosstrek.

De nieuwe Crosstrek ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als de huidige XV, en moet het vooral hebben van zijn nieuwe smoelwerk. De achterkant is ook gewijzigd, met nieuwe achterlichten en een andere bumper. Het interieur is eveneens nieuw, met een dashboard dat gedomineerd wordt door een verticaal 11,6 inch scherm.

In technisch opzicht wijkt Subaru niet af van hun bekende recept. Je kunt dus rekenen op vierwielaandrijving en een boxermotor. Het gaat om de e-Boxer aandrijflijn met de 2,0 liter viercilinder die we al kennen van de uitgaande Subaru XV. De letter ‘e’ betekent dat het een mild hybrid is. De automaat is wederom een CVT.

Opmerkelijk genoeg is de aandrijflijn mínder krachtig dan voorheen. In plaats van 150 pk heb je nu maar 136 pk. Dit om de CO 2 -uitstoot in te perken. De Crosstrek zal dus iets zuiniger zijn, maar ook vrij traag. Een sprintje van 0 naar 100 km/u neemt 10,8 seconden in beslag.