Kijk nou, het is de Mercedes-AMG CLA 45

En nu verschijnt de heetste CLA vroegtijdig op je beeldscherm.

Aan de hand van spyshots en de eerste informatie weten we dat er een Mercedes-AMG A 45 (S) en een CLA 45 (S) onderweg zijn. Een onthulling is er tot op heden nog niet geweest, maar een lek brengt in elk geval de CLA 45 voor het eerst in beeld.

Een lezer van Auto Bild ontdekte deze foto in de Duitse configurator van de CLA 35. Door een technische fout verscheen een nog niet gepubliceerde foto van de CLA 45 in de configurator. Dit gebeurde op het moment dat de lezer meer informatie wilde weten over het AMG Night Package van de CLA 35.

Gelukkig voor Mercedes is slechts één foto vroegtijdig naar buiten gekomen. Meer foto’s en technische specificaties zijn vooralsnog niet officieel bekend. De verwachting is dat de 45-modellen kanonnen van jewelste gaan worden. Voor het eerst komt er ook een S-model met de 45-serie. Men gokt op zo’n 420 pk voor zo’n 45 S-variant wat natuurlijk geniaal is in het geval van een A-klasse hot hatch of deze relatief compacte CLA Coupé. Minder geniaal zal het prijskaartje worden van de twee AMG’s.

De verschillen tussen een 35 en een 45 lijken niet heel groot te woorden. De bumperpartij komt sterk overeen met de CLA 35. Wel anders zijn de vier uitlaten in vergelijking met de twee uitlaten van de CLA 35. Het is te hopen dat Mercedes-AMG wel goed heeft gekeken naar de rijeigenschappen. De A 35 voelde wat softie aan voor een AMG, de 45 moet dat gaan goedmaken. Niets rest ons te wachten op de officiële onthulling van 45-serie. Wij zijn er klaar voor!