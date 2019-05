Deze 12 Shelby’s kende je nog niet

Per auto mag je een punt rekenen.

Nog niet zo heel lang geleden waren wij op Autoblog aan het uitweiden over de Shelby Series 1. Het was een grote automobiele belofte die nooit helemaal uitkwam dankzij regelgeving en geldgebrek. Dat is eigenlijk wat alle kleine fabrikanten de das om doet.

Ook haalden wij in de desbetreffende special aan dat de Series 1 na de Cobra en Mustang de enige auto is die het Amerikaanse bedrijf heeft gebouwd. Alhoewel dat natuurlijk klopt, is Shelby naast fabrikant ook een zeer verdienstelijk tuner. Op basis van diverse modellen kwam een variant van Shelby. We nemen 12 voorbeelden met je door.

Shelby Turbine Indy Race Car ’68

Wie zei dat Amerikanen niet vooruitstrevend zijn? Al in de jaren ’60 was men bezig met alternatieve aandrijflijnen. In 1967 was het een auto met straalmotor die bijna de Indy 500 won. Inderdaad, bijna. De ontwerper van die auto benaderde Carroll Shelby om samen te werken. Shelby had natuurlijk in de racerij al behoorlijk wat ervaring opgedaan. Het moest een winnende combinatie worden, dat werd het helaas niet. Men verwachtte dat de door turbine aangedreven auto’s te snel zouden worden voor de reguliere deelnemers. Ondanks dat het de jaren ’60 waren, was men ook bezorgd om de veiligheid. De rijders (in dit geval Denny Hulme, de F1-kampioen van 1967, en Bruce McLaren) zaten niet in het midden, maar aan de zijkant omdat de motor zoveel ruimte innam.

Shelby Toyota 2000GT SCCA ’68

Jazeker, Shelby heeft zich bezig gehouden met Toyota’s. Sterker nog, Shelby stond aan de bakermat van de autosportcarrière van het Japanse merk. De Amerikaan nam 3 exemplaren van de 2000GT onder handen voor de SCCA-raceklasse. De motor werd uitgeboord voor meer vermogen en de wielen, banden en het onderstel werden aangepast. Het interieur werd uiteraard gestript. In 1968 werden ze tweede en derde in de SCAA-klasse, precies achter een Porsche 911. De Japanners vonden het een hele eer en kregen de reserve-auto toegestuurd waar Shelby een replica van had gemaakt. Een van de raceauto’s heeft chassis nummer MF10100001, wat impliceert dat het de allereerste 2000GT ooit gebouwd is.

Dodge Shelby Charger (ZS) ’84

Niet alle Shelby’s zijn gaaf, snel, fraai, goed sturend of bruut. Nee, deze Shelby toont aan dat ze ook heel erg obscuur kunnen zijn. Toch is de verbinding tussen Shelby en Dodge relatief eenvoudig te maken, aangezien Carroll Shelby en Lee Iococca vrienden waren. Iococca was de man achter de Mustang en verhuisde later, in de jaren ’80, naar Chrysler. De naam Shelby Charger klinkt heel spectaculair, maar het resultaat was een kleine voorwielaangedreven coupé. Dankzij Shelby was de besturing niet compleet waardeloos. Het vermogen bedroeg iets meer dan 100 pk. Je kon ‘m zelfs krijgen met een automaat.

Dodge Omni Shelby GLHS ’86

Een van de gaafste Hot Hatches uit de jaren ’80 is de Shelby Omni GHLS. Mocht de auto een belletje doen rinkelen, dat is goed mogelijk. In Europa kennen we hem namelijk als de Talbot Horizon. Sterker nog, het was de Auto van het Jaar 1979. In de Verenigde Staten was er nog een snelle variant, de Dodge Omni GLH. De benaming stond voor ‘Goes Like Hell‘. In de basis was dit al bepaald geen kinderachtige auto, maar Shelby kon er iets heters van maken in de vorm van de Shelby Omni GLHS, ofwel ‘Goes Like Hell Some more‘. Met een maximum vermogen van bijna 180 pk en een gewicht van zo rond de 1.000 kg is het nog altijd een bijzonder rappe hatchback. Kun je nagaan hoe de GLHS destijds gehakt maakte van veel duurdere auto’s.

Dodge Lancer Shelby ’88

Om aan te geven hoe krankzinnig het idee was van de Shelby Omni GLHS, leggen we deze Lancer Shelby onder de loep. Deze auto was in het leven geroepen om te concurreren met sportsedans uit Europa en Japan. De motor was dezelfde 2.2 Turbo uit de Omni, met eveneens 175 pk. In 1988 kon de auto het met gemak opnemen tegen het gros van zijn concurrenten. Zo kon je 0-100 km/u afleggen in 7,2 seconden, mits je had gekozen voor de handbak. De eerste serie werd gebouwd bij Shelby (800 stuks), daarna ging de productie weer terug naar Chrysler.

Shelby CSX VNT ’89

De Shelby CSX lijkt qua concept wat op de Charger, maar het resultaat was vele malen beter. De CSX (Carroll Shelby eXperimental) was eigenlijk wat de Charger had moeten zijn. Ditmaal was de motor wat steviger onder handen genomen, evenals het uiterlijk en het onderstel. Kortom, de auto was de naam Shelby iets meer waardig. Je had nu de beschikking over de 2,2-liter viercilinder turbomotor met 175 pk. Bijzonder aan de turbo was dat het een VNT (Variable Nozzle Turbo) betrof, een van de eerste in zijn soort. Pas in 2006 keerde deze technologie terug. De handgeschakelde transmissie was een vijfbak van Getrag. Een zeer gave auto, zeker aangezien je zoiets wellicht niet van Shelby zou verwachten.

Shelby Dakota V8 ’89

We hebben het meerdere malen gehad over de GMC Syclone, een kleine pick-up met een enorme motor. Helemaal uniek in zijn soort was de auto niet, want Shelby was twee jaar eerder. Op basis van de kleine Dodge Dakota werd een speciale uitvoering van Shelby gebouwd. Het was de eerste achterwielaangedreven Shelby in jaren. De Dakota kon je toen krijgen met eenvoudige viercilindermotoren of een V6, de topuitvoering. Voor Shelby was het niet voldoende, zij lepelden er een 5.2 Magnum V8 in. Het vermogen? Wederom 175 pk. Het koppel van 370 Nm is gezien het slagvolume geenszins indrukwekkend, wel wordt het over zo’n beetje het gehele toerengebied gehaald. In totaal zijn er 1.475 stuks van gebouwd.

Dodge Viper RT/10 CS by Fitzgerald Motorsports ’95

De Dodge Viper was natuurlijk gewoon een Cobra-pastiche van Chrysler, dus wie beter dan Carroll Shelby om zijn automobiele plasje erover te doen? Samen met zijn goede vriend Dan Fitzgerald werd de Limited Edition Viper ontwikkeld. De auto werd in Wimbledon White gespoten en had blauwe details. De voorbumper was nieuw en ook de achterkant was afwijkend. In technisch opzicht veranderde er niet heel veel, maar wat er werd gedaan had wel degelijk effect. De achtliter (!) V10 was af-fabriek nogal astmatisch. Dit werd door Shelby opgelost met sportkats, een open inlaat en een sportuitlaat. De eindreductie van de transmissie werd verkleind voor een betere acceleratie. Het plan was om er 50 te produceren, uiteindelijk zijn er slechts 18 in elkaar gezet.

Shelby Series 2 ’06

Het gebeurt wel vaker dat de basis van een sportwagen beter is dan het plan om het levensvatbaar te maken. Toch zie je wel vaker dat goede ontwerpen worden hergebruikt. De Shelby Series 2 is zoals de naam suggereert de opvolger van de Series 1. Er zijn eigenlijk twee generaties van de Series 2. De eerste was een directe opvolger die in 2006 op de markt moest komen, de tweede generatie Series 2 stamt uit 2018 en kan nu nog steeds worden besteld. Maximum vermogen? 850 pk. Glorieus!

Shelby Focus ST (DYB) ’13

Jazeker, Shelby heeft zich twee keer bezig gehouden met een hot hatch. Waar de meeste tuners de Focus ST meer vermogen en koppel meegaven, kreeg dit van Shelby niet de prioriteit. Nee, eerst moest de auto betere rijeigenschappen bieden en dus werden de remmen, velgen, banden, veren, dempers, etc, stuk voor stuk gemodificeerd. Om aan de wereld duidelijk te maken dat jouw Focus Shelby superieur was, kreeg je luchthappers in de motorkap en striping over de gehele auto. Optioneel kon je kiezen voor een nog te plaatsen onderstel van Eibach of, jawel, meer vermogen.

Shelby Raptor ’13

Met de F-150 SVT Raptor had Ford een ware homerun geslagen. In plaats van de faux-racy F150 SVT Lightning ging men nu niet voor een straatracer, maar een heuse Baja-racer. Het was precies de goede benadering, want de auto werd een waanzinnige hit. Mede dankzij Top Gear is de versie van Hennessey (de VelociRaptor) erg bekend, maar de Shelby Raptor mag er ook zijn. Als vanzelfsprekend werd ieder onderdeel aangepast: de wagen kreeg nog grotere banden, sterkere schokdempers, hogere veren, een roofrack, een enorme bullbar en had uiteraard LED-verlichting. Bovenop de 6,2-liter V8 wordt een Whipple supercharger gemonteerd, waardoor je 575 pk tot je beschikking hebt.

Shelby F-150 Turbo Diesel ’18

Als je een paar Shelby showpony’s in de garage hebt staan, is het wel leuk om die mee te nemen naar diverse dragraces en meetings. Dan kun je zelf rijden met je Shelby, maar je kan ze ook op een trailer zetten. De meest geschikte trekauto van Shelby op dit moment is de F-350 Turbo Diesel. Deze truck is allesbehalve subtiel. In die enorme banden lijken kleine velgjes verstopt te zitten: deze op zich zijn al 20″ groot. Dit ding is gigantisch. Achter heb je zelfs dubbellucht! En over lucht gesproken, om de enorme 6,7-liter V8 turbodiesel te voorzien van extra adem zit er in de motorkap een ram-air luchtinlaat en is het inlaattraject verbeterd. Om de ambiance te verhogen in het interieur wordt er door de firma Katzkins een ‘premium’ interieur gemonteerd. Hij is dus oersterk én superpremium. Precies hoe je het wilt hebben.