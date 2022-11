Kijk, Volvo komt ook met een mini-EX90

Kan de EX90 je wel bekoren, maar wil je graag een paar maatjes kleiner? Dat kan, want er komt een mini-EX90.

Nadat we al maanden zijn doodgegooid met teasers was het vandaag eindelijk zover: Volvo trok het doek van de gloednieuwe EX90. Dit is de volledig elektrische opvolger van de XC90. Maar dat laatste hoef je eigenlijk niet uit te leggen, want er zit nog heel veel XC90 in de EX90.

De XC90-genen zijn dus duidelijk, maar daarnaast zijn er ook duidelijk Polestar-invloeden waar te nemen. De band met Polestar is niet beperkt tot de buitenkant, want de EX90 deelt ook zijn platform met de nieuwe Polestar 3. Maar dit alles kon @willeme jullie vanmiddag al vertellen.

Waar we het nu even over gaan hebben: na afloop van de onthulling hintte Volvo ook alvast naar hun volgende EV. Dit wordt eveneens een SUV/cross-over, maar dan een stuk kleiner. Volvo laat alvast een teaser zien, waarop duidelijk het verschil in formaat te zien is.

Hoe klein de nieuwe Volvo precies wordt? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk wordt het model onder de XC40 gepositioneerd. Logischerwijs zal de auto ook de letters EX meekrijgen. Aangezien Volvo stappen van 20 neemt, lijkt EX20 de meest voor de hand liggende naam. In het geruchtencircuit wordt echter ook EX30 genoemd.

Autocar verwacht dat deze auto op het SEA-platform van Geely zal komen te staan. Op dit platform kwam eerder al de Zeekr 001, een shooting brake die een stuk fraaier is dan zijn naam doet vermoeden.

Als je geen fan bent van de achterlichten van de EX90: wen er maar aan, want die gaan we vaker terugzien. De teaser laat nog niet veel zien, maar wel dat de ‘EX20’ dezelfde achterlichten krijgt als de EX90. Reken er dus op dat het ook verder een mini-EX90 wordt.

We hoeven waarschijnlijk geen jaren te wachten op de kleine EX90, want als je héél goed naar de teaser kijkt is het jaartal 2023 te zien. Wie weet wordt de auto volgend jaar al onthuld, en anders zullen we op z’n minst een lading teasers krijgen.