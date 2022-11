Singer 911 Kent Commission heeft perfect interieur

Dit interieur van de Singer 911 Kent Commission is toch precies wat je wil?

Net als jullie zitten wij op de redactie geregeld op de configurator een auto samen te stellen. Uiteraard voor een artikel, als onze hoofdredacteur @micahealras er naar vraagt. Dat zorgt er alleen wel voor dat we soms erover moeten schrijven zonder dat het de bedoeling was. Zoals nu. Het issue is namelijk het volgende: ondanks dat je namelijk heel erg veel kunt samenstellen, is niet alles mogelijk.

Dat komt omdat de favoriete Porsche 911 van ondergetekende niet gebouwd wordt. De Carrera T komt er nog het dichtste bij in de buurt. Gewoon een kale 911 met zo min mogelijk luxe-opties en zoveel mogelijk hardware-opties. Dus racekuipen, straf onderstel, grote remmen, sper en een handbak met de kleine motor. Het liefst de 4.0 uit de Boxster GTS, maar de 3.0 is ook prima. Maar bij Porsche doen ze het wel slim, want als je een leuk retro-interieur of fraai velgtype wil, moet je alsnog upgraden naar een ’S’ of ‘GTS’.

Singer 911 Kent Commission

Dat is het mooi van Singer. Daarbij kun je doen wat je wil. Je betaalt daar natuurlijk wel voor, maar zij bouwen dus wél de ideale 911. Lekker hardcore zonder dat je met een RS-behandeling aan komt zetten met extreme vleugels en koelopeningen. Dit is de Singer Kent Commission en net als al die andere Singers is het de mooiste Porsche 911 ter wereld.

De kleur is Graphite Grey, ofwel Grafijtgrijs. De combinatie met donkerrood voor de letters en lichtgrijs voor de striping is uitstekend gekozen. Het geeft de auto een ietwat ingetogen voorkomen, wat opmerkelijk is. De carrosserie is namelijk geheel van koolstofvezel. Dus waar de gemiddelde supercar ‘FORGED CARBON’ uitschreeuwt, is het hier keurig overgespoten. Dat zien we ook bij de gesmede Fuchs-velgen (ook daadwerkelijk gesmeed bij Fuchs) en de remmen die je achter de wielen zit. Gewoon een donkerrode klauw, maar wel met keramische remschijven.

Het hoogtepunt is echter het interieur. Kijk Porsche, dit is wat we willen: de racekuipen met donkerrood leer en ruitjesmotief voor de zittingen. We weten dat Singer dit soort dingen niet voor het eerst doet, maar de Kent Commission blijft een geweldige combinatie tussen modern en retro.

De motor is de 4.0 die door Ed Pink Racing onder handen is genomen. Dat betekent vier liter aan atmosferische heerlijkheid met Mahle-zuigers, goed voor 390 pk. Daarmee is de Singer 911 Kent Commission meer dan snel genoeg. Dus Porsche, als jullie dit willen nabouwen, heel erg graag. Dan beloven wij ‘m geregeld te zullen configureren. Anders moeten we nog harder sparen voor een echte Singer.

