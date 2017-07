FIA: Toro Rosso wil Sainz laten rijden in onveilige auto

Een raar verhaal vanuit de F1-paddock.

Carlos Sainz maakt zich met zijn uitspraken en als vermeende bron voor sensatieverhalen over Max Verstappen de laatste tijd niet echt populair bij zijn eigen team. Echter, om hem dan ook maar meteen met een onveilige auto de strijd in te sturen gaat ook wel een beetje ver. Hoe zit de vork in de steel?

Voor elke race moeten de auto’s van de coureurs even langs de FIA om te kijken of ze voldoen aan alle eisen om te racen. Tijdens deze ‘scrutineering’ voor de race in Silverstone werd op de STR12 van Sainz schade aan één van de ‘wheel tethers’ aangetroffen. De thethers bestaan uit strengen van Zylon en zorgen ervoor dat de wielen vast blijven zitten aan de auto als de ophanging afbreekt. Dit om ongelukken te voorkomen zoals bij de zware crash in Monza in 2000, toen een wiel dat loskwam van Heinz-Harald Frentzen’s Jordan een marshal dodelijk verwondde.

Het vaststellen van de schade aan verschillende strengen van de tether was echter nog maar het begin van het verhaal. Gewezen op het probleem, weigerde Toro Rosso om een of andere reden om het onderdeel te vervangen. Daardoor bereikte FIA-honcho Jo Bauer the end of his tether en besloot hij de auto eens nader te bestuderen. Hij kwam er achter dat niet alleen strengen beschadigd waren, maar dat er ook een knoopje ingelegd was. Bewijs dus dat STR weet had van het probleem. Om een en ander te verduidelijken stuurde de FIA bovenstaande foto de wereld in.

De zaak is nu overgedragen aan de stewards van de race. Toro Rosso wordt er van verdacht Artikel 3.3 van de ‘Formula One Sporting Regulations’ en Artikel 12.1.1.b van de FIA International Sporting Code gebroken te hebben. Die laatste betreft het ‘trachten een onveilige auto in te schrijven voor een race’.

Toro Rosso heeft inhoudelijk nog niet gereageerd op het issue. Teambaas French Toast wilde tegenover Motorsport Magazin alleen hetvolgende kwijt:

“Er is geen probleem.”

Een geinponem op reddit had overigens dit te zeggen over het hele gebeuren:

“It’s a bit naive, this warning by the FIA. If Toro Rosso’s priority would be to keep the car safe, they wouldn’t have put Carlos in it, would they?”

