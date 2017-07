Waarom Tesla’s stoelen geen spieren kunnen kweken

Bij Tesla kan je binnenkort alleen nog maar kiezen voor slappe stoelen.

In het kader van de launch van de Tesla Model 3 heeft Tesla namelijk wat veranderingen doorgevoerd voor alle auto’s in het gamma, dus ook de Model S en Model X. Het grootste deel daarvan is allemaal niet zo spannend, maar het verdwijnen van één specifieke optie valt in het oog: je kan totaal geen lederen bekleding meer aanvinken op de optielijst. De enige optie die nog overblijft is Tesla’s ‘Premium’-bekleding, beter bekend onder de geuzennaam ‘Vegan Seats‘. Net als bij hun menselijke evenknieën gaan we er maar vanuit dat deze zetels schriel zijn, de gym vermijden als de pest, op de Jessias stemmen en liefst iedereen vertellen dat vlees gelijkstaat aan moord.

Maar zonder gekheid: je ziet tegenwoordig vaker dat fabrikanten leder gedag zeggen, of in ieder geval alternatieven aanbieden voor de dierenhuiden. Mercedes biedt onder de naam ARTICO/MB-Tex bijvoorbeeld kunstleder aan en BMW doet hetzelfde met Sensatec. Zelfs leatherboy Bentley denkt na over het gebruik van leder. Het past in onze huidige wereld die zich steeds meer zorgen maakt om het milieu, dierenleed en arme Aziaten die tot hun knieên in een poel van chemicaliën leer staan te looien.

Zelfs de normaal gesproken aartsconservatieve Jeremy Clarkson haalde het issue van lederen bekleding aan in het eerste seizoen van The Grand Tour. Hij bewandelde echter de route van het historisch perspectief. Vroegah, toen mensen nog koetsen hadden met paarden ervoor, zat de bestuurder van de koets blootgesteld aan de elementen doorgaans op een lederen zetel. Wel zo handig om schoon te maken als het een keer flink gestormd had. De notabelen zaten achter in de koetsen echter of luxe stoffen bekleding. Op een of andere manier is de perceptie van wat luxe is en wat niet in de loop der tijd omgedraaid.