Nederlanders vinden zichzelf briljante chauffeurs

Uiteraard laten we die ene procent even achterwege.

Ergernis in het verkeer komt veel voor in Nederland. Dankzij de perfect geasfalteerde, verlichte en keurig onderhouden wegen ga je je al snel ergeren aan andere mede-weggebruikers. Het ligt immers altijd aan de anderen. Het kan toch niet aan onszelf liggen, toch? Al die personen moeten toch wel doorhebben dat ze er niets van kunnen.

Dat is helaas niet het geval. Het is net als met de prestaties onder de dekens. Niemand zal zeggen (op Hans Teeuwen na): “ik ben een uiterst matige minnaar, ik vergeet nog wel eens een onderdeel en net wanneer de tegenpartij enigszins warm begint te worden is het feest alweer voorbij.”

Zo kijken wij ‘Ollanders ook naar onze prestaties achter het stuur. Nee, niet qua intervleselijke handelingen op de voorstoel, maar hoe goed wij een auto kunnen besturen. Er is onderzoek gedaan naar het rij- en parkeergedrag van Nederlandse automobilisten en wat blijkt: 99% vind zichzelf een gemiddelde of bovengemiddelde chauffeur! Slechts 1% (Hans Teeuwen en GroenLinks-gekkies, waarschijnlijk) schat zijn rijkwaliteiten lager dan gemiddeld in. Dat stelt de Rijgedragmonitor, uitgevoerd door een onderzoeksbureau in opdracht van EasyPark.

Komt het aan op onze partners, dan zijn Nederlanders nog altijd vol lof. Maar 7% vindt dat zijn wederhelft slecht rijdt. Dat lijkt mee te vallen. Gaat het om parkeren, dan zijn er grotere verschillen te bemerken. Vrouwen rijden vaak (44%) nog even door om een geschikte parkeerplaats te vinden, terwijl bij mannen dat aandeel (27%) lager is. Dat verklaart ook meteen dat mannen hun auto parkeren op een fietspad of stoep (22%), terwijl vrouwen dat bijna nooit (8%) doen. Logisch vervolg daarop is dat mannen veel vaker (33%) een boete ontvangen dan vrouwen (24 %).

Imagecredit: @realracing op AutoJunk.nl