Kijken we hier naar de Volkswagen Golf 8?

Subtiel gewijzigd en corresponderend met een oude(re) video. Jup, dit zou wel eens in de buurt kunnen komen.

Een nieuwe Volkswagen Golf is net als een nieuwe iPhone. Het is niet iedereens ding, meestal zijn er geen baanbrekende innovaties en een verrassing is het meestal ook niet. Maar voor de gewoontedieren is het groot nieuws. Bovendien zijn topverkopers altijd interessant, want hoe gaan ze die topverkopen behouden? Achter de schermen is VW druk bezig met het vernieuwen van zijn koploper. Meestal doen auto’s rondjes in camouflagepyjama, maar bij VW lijkt het iets anders te gaan.

Is this the Golf Mk8? While production of the upcoming Volkswagen Golf Mk8 is only set to kick off around the middle of 2019, it seems that 'something' looking suspiciously like the teaser sketch dropped a few days ago by Volkswagen Group South Africa, has been spotted out in the Eastern Cape, South Africa.Could this be the Golf Mk8? Geplaatst door Tuned Automotive Magazine op Maandag 10 december 2018

Bovenstaand filmpje dook een tijdje geleden op en werd gedeeld op Facebook. In Zuid-Afrika werd deze Golf, vermoedelijk de nieuwe GTI, gespot. Maar het was raar, want de video was vaag en het is ongebruikelijk om een auto zonder camouflagepak zijn rondjes te laten doen. Maar volgen we de evolutie van het VW-design, dan is het wel een logische stap vooruit. We besloten om even af te wachten tot Volkswagen eind dit jaar of volgend jaar het doek definitief trekt van haar nieuwe C-Segmenter.

Maar toen kwamen de afgelopen uren bovenstaande afbeeldingen aan het licht. Op Instagram zijn door meerdere accounts foto’s gedeeld van een bijzondere Golf, bij de McDrive (out of all places…). Het gaat wederom om een Golf met meer dan een nieuwe snuit. De hele vorm van de auto is anders. Subtiel maar toch goed te zien dat het om een nieuw exemplaar gaat. En als je hier een set dikke velgen en bumpers bij zou denken, komt hij best wel overeen met de ‘Facebook-GTI’.

Wat we al weten over de nieuwe Golf? Nog weinig officieels, maar het is een Golf, dus verrassen zal de auto niet. Omdat de facelift ons al liet kennis maken met vernieuwd infotainment en Virtual Cockpit, zal de grootste verrassing zijn wat Volkswagen gaat doen op het gebied van schone motoren. Misschien een e-Golf met een range van 300 km? Zou top zijn. Neem de afbeelding echter wel met een grote korrel zout: het is misschien een representatief ontwerp, maar de auto is nog lang niet af. En vanwege de gekte met niet-gecamoufleerde testauto’s zou het ook het resultaat kunnen zijn van een olijke photoshopper. Wij gaan nu even achterhalen waar @jaapiyo was vannacht.

Met dank aan iedereen voor de tips!