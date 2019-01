Nieuwe Golf GTI wordt sterker dan ooit

We hadden niet anders verwacht. de power-hike is echter wel verrassend.

Het was een hele opluchting in 2004: van de Volkswagen Golf V kwam in dat jaar de langverwachte GTI-uitvoering. Ondanks dat Volkswagen een van de grondleggers is geweest met het de GTI, waren de Wolfsburgers de weg ernstig kwijt. De Golf III GTI was die badge niet waardig. Het was een iets minder slome en iets minder kale Golf. Dat was het. De Golf IV GTI was helemaal een deceptie. Die auto verdiende de GTI-badge absoluut niet. Zeker in combinatie met de 115 pk sterke tweeliter achtklepper was het een rijdende deceptie. Dit had niets met een sportieve hatchback te maken.

De Golf V GTI maakte veel goed. De 2.0 TFSI leverde 200 pk en 300 Nm, waarmee de prestaties eindelijk op niveau waren. Nog belangrijker was het onderstel, dat op een véél hoger plan stond. De Golf GTI was zowaar een leuke auto om te rijden. Ook met het interieur ging Volkswagen weer terug naar de jaren ’70: de ruitjes-bekleding was zeer cool én nog eens standaard ook. Met de Golf VI GTI (210 pk) veranderde Volkswagen nauwelijks iets aan het recept en eigenlijk geldt datzelfde voor de Golf VII GTI (220 pk). U ziet, per generatie wordt de Golf GTI een beetje sterker.

Dat gaat met de komende Golf GTI (de achtste generatie dus) ook gebeuren. Het doorgaans uitstekend geïnformeerde AutoBild weet te melden dat ze bij Volkswagen de PK-kraan iets verder gaan opendraaien. Nee, de Golf VIII krijgt niet 230 pk, maar 245 pk, het vermogen dat de huidige GTI met Performance Pack óók heeft. De volgende Golf GTI kan ook besteld worden met een Performance Pack en het is die uitvoering die erg veel paarden mee krijgt: 300 stuks. Dat is 10 pk méér dan de Golf GTI TCR onder de kap heeft.

De Golf 8 komt dit jaar op de markt en naar verwachting volgt de GTI niet veel later (begin 2020). De nieuwe Golf GTI krijgt naar verluidt veel plattere koplampen en grille dan nu het geval is. Het gehele instrumentarium is dankzij MIB (Modularen Infotainment Baukastens) helemaal digitaal. Voor de GTI komen daar twee specifieke features bij: een laptimer en een G-meter. Cool. Ook goed nieuws is de prijs. De nieuwe Golf wordt in Duitsland niet duurder dan het oude model.