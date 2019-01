De GM-fabriek kampt wederom met racisme

Het is een bende bij General Motors.

GM is en blijft een flink autoconcern, dus voor alles wat goed gaat, gaat er ook wel eens wat fout. Maar de laatste tijd kun je het met recht een puinhoop noemen in de fabrieken van het concern. Regeltjes zijn oké, die heb je overal. Met ontslagen en sluitingen strooien, dat is al een groter probleem. Maar een nieuw verhaal wat CNN uitbracht laat veel ernstigere issues zien.

Twee donkere medewerkers doen hun verhaal. Eén van de grootste maatschappelijke problemen vindt namelijk plaats in de transmissiefabriek van Toledo, Ohio: racisme. Medewerkers met een donkere huidskleur worden belaagd, managers met een donkere huidskleur worden niet serieus genomen door werknemers onder hen. Op muren zijn teksten gekalkt als ‘white’s only’ (als we dan toch mensen de maat nemen wat betreft intelligentie en niveau: white’s is bezittelijk, niet meerdere mensen. Maar goed, gebeurt vaker in de VS). Ook hing er een strop en is de naam Ku Klux Klan veelbesproken in de Amerikaanse fabriek, alsook eenieder’s favoriete ‘symbool der vrede’, de swastika.

Nooses. "White's Only" signs. Racial threats. Coded racial language. Being called the n-word. This is what nine @GM workers say daily life was like at the plant in Toledo. Latest w/ @sarasidnerCNN https://t.co/7SHxgcKGPQ pic.twitter.com/jQqqjzTO6H — Mallory Simon (@MallorySimonCNN) January 17, 2019

Dit alles is volledig beneden peil natuurlijk. Marcus Boyd, een Amerikaan met Afrikaans uiterlijk, kreeg de leiding over een groep blanke medewerkers. Vanaf minuut één werd hij al niet serieus genomen als leider. Ook hij kreeg beledigende anti-zwarte leuzen naar zijn hoofd geslingerd. De supervisie over zijn leidersrol ondernam geen harde actie tegen dit gedrag en vertelde Boyd dat hij blij moest zijn dat hij überhaupt zo’n hoge positie krijgt in de fabriek.

Het bestuur van GM is evenmin ondersteunend. Boyd heeft met zo’n acht anderen een aanklacht tegen GM gedaan, waarin ze beschrijven dat er een atmosfeer heerst van racisme en pesten. Terwijl GM meent dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan, zijn ze het niet eens met de heersende atmosfeer. Het gevolg van de aanklacht moet daarom blijken. Maar gecombineerd met de timing van de niet geweldige ontslagperiode van GM, lijkt het wel allemaal heel ruk te gaan. Om positief af te sluiten: gelukkig zijn het autofabrieken, waar drankorgels niet aan bod komen. Oh, wait…

Image-credit: twee GM-producten naast elkaar, met een kenteken wat beschrijft hoe het gaat bij het concern. Gespot door @thomcarspotter.