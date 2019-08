Kilometerheffing in Brussel: voor inwoners én bezoekers

Zo gaat het gebeuren.

In België zijn ze al wat verder met het onderwerp kilometerheffing dan bij ons in Nederland. Terwijl we hier af en toe het onderwerp op tafel gooien, is er nu in België een concreet plan. In elk geval voor de hoofdstad Brussel.

Brussel krijgt namelijk met een vorm van kilometerheffing te maken. Wanneer dit ingevoerd gaat worden is nog niet duidelijk, maar wel is bekend dat dit nog in de huidige regeringsperiode van Het Brussels Gewest gaat gebeuren, aldus De Tijd.

Het zou hier gaan om een stadstol met een variabel tarief, voor zowel inwoners van de stad als bezoekers. Het te betalen bedrag zal gebaseerd worden op het type auto, maar ook het tijdstip is van belang. Een kleine auto zal bijvoorbeeld minder hoeven te betalen dan een SUV. Tijdens de spits zul je bovendien meer moeten lappen dan ’s avonds laat.

Het is een doel van Brussel om verkeersopstoppingen tegen te gaan. Met name tijdens de spitsuren lopen diverse wegen in en om de stad vast met verkeer. Het tolsysteem zal gebruikt worden in combinatie met de slimme camera’s die er nu al hangen in de milieuzone gebieden. Er zullen de komende periode meer van dit soort camera’s geïnstalleerd gaan worden. De camera’s scannen het kenteken en bepalen zo wat de eigenaar van het voertuig moet betalen.

Waar, wanneer en wat het gaat kosten is nog niet duidelijk. Wel dat deze maatregel op de prioriteitenlijst van Brussel staat, dus die heffing gaat er vroeg of laat komen.

Foto: een Belg met humor. Via @frissegast op Autojunk