SEAT Tarraco FR PHEV: 245 pk stekkerplezier

SEAT combineert sportieve ambities met elektrisch rijden. Dit is het geworden.

De Tarraco heeft er een nieuwe variant bijgekregen. De SUV van SEAT is er straks ook als plug-in hybride. Ze noemen het de Tarraco FR PHEV, waar FR staat voor het sportieve sausje. De auto maakt onderdeel uit van de strategie van het merk om het gamma te gaan elektrificeren. De komende jaren zullen meer plug-in hybrides van SEAT gaan volgen.

De Tarraco FR PHEV heeft een systeemvermogen van 245 pk en 400 Nm koppel. Dit komt tot stand met een 150 pk 1.4-liter TSI benzinemotor en een 116 pk sterke elektromotor. De 13 kWh lithium-ion accu zorgt dat er meer dan 50 kilometer volledig elektrisch gereden kan worden.

De plug-in hybride sprint in 7,4 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 217 km/u. De Tarraco FR PHEV komt standaard met bredere wielkasten, een achterspoiler en 19-inch velgen. Optioneel kun je ook voor 20-inch gaan als je uiterlijk héél belangrijk vindt. Comfortabeler zal de SUV er niet van worden. Verder komt deze plug-in hybride met elektrische sportstoelen, alu pedalen en een sportstuurtje.

De SEAT Tarraco FR PHEV is op de IAA in Frankfurt voor het eerst te zien. De marktlancering is in de loop van 2020. Wat de SUV moet gaan kosten is op dit moment nog niet bekend.