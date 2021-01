Zoveel occasions werden er in 2020 geïmporteerd - Autoblog.nl

En de export pakken we natuurlijk ook meteen mee.

In deze eerste dagen van het jaar hebben we het druk met vooruitkijken, maar vooral ook met terugkijken. Bovag heeft vandaag weer nieuwe cijfertjes voor ons. Nu kunnen we ook kijken hoe het er vorig jaar aan toeging qua import en export van occasions.

Occasionverkoop

Hoeveel occasions er afgelopen jaar verkocht zijn in Nederland kon @jaapiyo zondag al melden. Dat waren er maar liefst 2.025.309, ruim 50.000 meer dan dan in 2019. Sterker nog: het waren er meer dan ooit. Het kwam namelijk nog niet eerder voor dat er meer dan 2 miljoen gebruikte auto’s werden aangeschaft in ons landje. De occasionboeren hadden dus weinig te klagen in 2020.

Eerste lockdown

Betekent dit ook dat er meer occasions geïmporteerd zijn? Neen. Het was een grillig jaar wat de importcijfers betreft, maar onder de streep werden er niet meer tweedehandsjes geïmporteerd dan vorig jaar. Dat is vooral te wijten aan de eerste lockdown, met als dieptepunt april.

Daling

Omdat occasions meer dan ooit in trek zijn werd er vanaf juni juist meer geïmporteerd dan vorig jaar. Dat was echter niet genoeg om de heftige dip van het voorjaar te compenseren. Uiteindelijk zijn er 216.688 gebruikte auto’s de grens overgekomen, een daling van 5% ten opzichte van 2019. Het jaar daarvoor was er overigens ook al sprake van een daling.

Diesels

De sterkste dalers waren – niet geheel verrassend – de tweedehands diesels. Die werden namelijk 37% minder geïmporteerd. Hybrides en elektrische auto’s werden daarentegen een stuk vaker binnengehaald. Deze categorie steeg namelijk met bijna 50%. Wat betreft de landen van herkomst is er weinig veranderd: de top drie bestaat nog steeds uit Duitsland, België en Spanje.

Export

Er zijn natuurlijk ook nog occasions die de grens in de andere richting overschreden zijn. Dat waren er 273.545. Ook dit was een daling ten opzichte van vorig jaar. In 2019 lag dit aantal namelijk 9% hoger. De daling van de export zat hem vooral in de benzineauto’s. De export van diesels en EV’s is namelijk wel gestegen.

Foto: Twee Capturs (die veel geïmporteerd zijn in 2020), gespot door @suzukibelona