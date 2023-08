Slimme autohandelaar niet slim genoeg

Een 51-jarige autohandelaar uit Roermond dacht slim te zijn en veel geld te verdienen aan het te goedkoop verkopen van auto’s.

Iedereen weet natuurlijk dat autohandelaars niet te vertrouwen zijn, tenminste dat is wat het cliché is natuurlijk. Nou in Roermond blijkt dat ook echt zo te zijn. Een 51-jarige autohandelaar dacht de Nederlandse overheid te slim af te zijn en zichzelf door middel van een trucje flink te verrijken.

Wat was de truc?

De scam die de man had bedacht was btw-auto’s inkopen en dan verkopen als marge-auto’s. Hoe werkt dat dan? Nou je koopt een btw-auto in. Dat betekent dat die auto altijd zakelijk gereden is en daar nog niet eerder btw over is afgedragen.

Koop je zo’n auto als particulier dan moet je die btw alsnog afdragen. Een marge-auto is al eerder particulier gereden en de btw is over die auto dus al betaald. Koop je een marge-auto dan hoef je dus niet nóg een keer btw te betalen over de auto. Die is namelijk eerder al eens afgedragen.

Dat is dan dus een financieel voordeel bij de particuliere aanschaf van een occasion. De Limburgse autohandelaar kocht echter een btw-auto in en verkocht die als marge-auto, zónder daar alsnog btw over te rekenen en vervolgens af te dragen. Dat is dan dus valsheid in geschrifte en het opzettelijk onjuist doen van belastingaangiften.

Lucratief

Tot de inval van de FIOD lijkt de autohandelaar hiermee zo’n 200.000 euro aan belasting ontdoken te hebben. Helaas voor hem loont het niet, want hij is dus gesnapt. Waarschijnlijk heeft hij gebruik gemaakt van valse inkoopfacturen, zo lezen we in de krant van wakker Nederland.

Overigens trof de FIOD bij de inval in de woning en de garagebox van de man uit Roermond ook een vuurwapen, 74 kilogram aan henneptoppen (straatwaarde 3 ton) en 90 liter grondstoffen om synthetische drugs te vervaardigen aan.

Zo lijkt de autohandel fraude eigenlijk meer een side hustle, waardoor de andere duistere zaakjes aan het licht zijn gekomen. Misschien toch niet zo’n hele slimme autohandelaar…