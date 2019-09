Kimi Raikkonen’s nieuwe Richard Mille kost één miljoen euro

En jij kunt hem kopen.

Als een van de droogste figuren in de Formule 1-paddock is Kimi Raikkonen niet de persoon om zich te vermaken bij sponsorevenementen. Toch zal ook hij wel een beetje vreugde hebben gevoeld toen horlogemaker Richard Mille, sponsor van Formule 1-team Alfa Romeo Racing, hem benaderde voor een limited edition uurwerk waaraan zijn naam verbonden zou worden.

Inmiddels is de klok een feit, precies op tijd voor de Grand Prix van Singapore. Het uurwerk, met de volledige naam RM 50-04 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Kimi Räikkönen Limited Editon, wordt gebouwd in een gelimiteerde oplage van slechts 30 stuks – hiervan zullen vervolgens 29 exemplaren op de markt komen tegen een bedrag van 1.063.000 dollar, ofwel 965.000 euro.

Het horloge is volgens Richard Mille geconstrueerd zoals een Formule 1-team dat zou doen. Wie een blik werpt op het haarfijne detailwerk van de chronograaf, zal direct begrijpen dat dit geen zweverige PR-praat is maar de realiteit. Richard Mille, geïnspireerd door de lichtgewicht auto’s in de koningsklasse van de autosport, heeft het horloge gemaakt van o.a. titanium en carbon. Zodoende weegt het uurwerk ongeveer evenveel als twee kwartjes: de RM 50-04 van Raikkonen is slechts 7 gram zwaar.

Ondanks zijn fragiele uiterlijk kan het horloge wel degelijk tegen een stootje. Volgens Richard Mille is de klok getest om krachten van 5.000 g te weerstaan. Als Raikkonen het wil, dan kan hij hem dus prima dragen achter het stuur van zijn F1-wagen.