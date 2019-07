Gerucht: Kimi Raikkonen is ‘plan B’ voor Ferrari

Zoekt Ferrari de weg voorwaarts in een stokoude veteraan?

Vettel heeft dan wel aangegeven dat hij niet de intentie heeft om weg te gaan bij Ferrari, maar koppel zijn huidige vorm aan het feit dat het Ferrari betreft en het is onvermijdelijk dat er gespeculeerd wordt over zijn toekomst. Waarschijnlijk heeft Ferrari daar inmiddels zelf ook wel een paar scenario’s voor klaarliggen, tenzij het team echt zo disfunctioneel is als sommigen denken. Maar dan is natuurlijk de vraag: wat staat er in die draaiboeken?

De meesten zijn het er wel over eens dat een potentiële vervanger van Vettel over de nodige ervaring moet beschikken. Ten eerste is dat Ferrari’s modus operandi en ten tweede hebben ze in de andere auto al Charles Leclerc zitten. Twee jonge honden naast elkaar zetten zou misschien wel goed zijn voor het team, maar een dergelijke breuk met het verleden lijkt onwaarschijnlijk in Italië. Zodoende passeerden eerder al de namen van Daniel Ricciardo en meer recent Valtteri Bottas de revue. Bottas voorzag deze geruchten onlangs zelf nog van extra zuurstof door te stellen dat áls Mercedes hem aan de kant schuift, hij naar het tweede beste team op de grid wil. En ja, dat is dan inderdaad Ferrari, volgens VB77 himself.

Circus F1 denkt echter te weten dat een andere Fin ook nog een optie is voor de roden. We hebben het dan niet over Emma Elina Kimiläinen, die dit weekend in Assen de (meetellende) race in het W Series kampioenschap won, maar over niemand minder dan good old Kimi Raikkonen.

Raikkonen verloor dit seizoen zijn racezitje bij Ferrari, maar bleef wel ‘binnen de familie’ omdat hij bij Alfa Romeo een stoeltje kreeg. Het stoeltje had kennelijk nog wel wat werk, maar soit, een gegeven paard van het steigerende paard kijk je niet in de bek. Twee dingen spreken tegen de Fin voor een comeback bij Ferrari: hij is inmiddels bijna 40 jaar oud en was, als we eerlijk zijn, de afgelopen jaren meestal net wat langzamer dan Vettel.

Maar er zijn ook veel voordelen. Ferrari weet wat het aan de Fin heeft, hij heeft als wereldkampioen geloofwaardigheid bij sponsors, hij heeft een bak ervaring om de auto te ontwikkelen en hij moet geacht worden een harmonieus duo te kunnen vormen met Leclerc. Die laatste kan dan zonder al teveel druk in de rol van eerste coureur groeien. Extra bonus: Raikkonen is met zijn overwinning in de Grand Prix van Amerika in 2018 nog steeds de laatste coureur die een race won voor Ferrari.

Het blijft allemaal als, dan, mits, maar als je alles bij elkaar optelt klinkt dit alles net gek genoeg om realistisch te zijn. Kimi voor zijn derde dienstverband in rood; een puik idee?