Het klinkt als het ideale script voor een jaren ’80 film. Kinderen gaan tegen elkaar racen in mini-Bugatti’s.

Soms is het jammer dat we niet allemaal stinkend rijk zijn geboren. Dat we als kleine kinderen al ongegeneerde bakken poen hadden die we ook konden uitgeven aan werkelijk alles wat we willen. Ik zou wel weten wat ik zou doen hoor.

De kleine @nicolasr had zijn grote bak met knaken meteen uitgegeven aan een auto. Een kleintje, waar ik in zou passen. En er moet een motor inzitten natuurlijk, want we gaan niet trappen. En dan zouden mijn vriendjes exact hetzelfde doen en dan zouden we meteen gaan racen.

En bijna het bovenstaande voorbeeld is toch echt de waarheid. Er gaan namelijk kinderen race in mini-Bugatti’s.

Rijke kinderen gaan racen in mini-Bugatti’s

Dat gaan ze doen in de Bugatti Baby II, een elektrisch schaalmodel van de legendarische Bugatti 35. Deze Baby is 75% van het origineel, dus dat betekent dat er ook coureurs inpassen die maar 75% van de normale grote zijn. Kinderen dus!

Maar goed, waar gaan ze precies in racen? Nou, het gaat om een elektrisch autootje, met een enkele motor op de achteras. Het basismodel kan maximaal 5,5 pk aan en heeft een topsnelheid van 45 km/u. Met de 1,4 kWh-accu kan dit model 25 kilometer rondrijden. Mits je het rustig aan doet, dan. Anders sta je zo al stil.

De races worden gehouden in een kampioenschap van 3 races en 20 teams. Daarin zitten overigens niet alleen kinderen, volwassenen doen ook graag hun rondjes in het apparaatje. Wat er overigens erg koddig uitziet…

De eerste race is op 23 april op de Bicester Scramble, en daarna wordt Silverstone aangedaan op 28 mei. De laatste race is op 8 juli bij de Prescott Hill Climb, waar ook de bijeenkomst van de Bugatti Owners Club is op die dag.

Als je nou zelf ook mee wil doen, volgend jaar dan, want nu zitten ze vol; je hoeft er niet eens je eigen Bugatti Baby II voor te hebben. Die krijg je gewoon onder je kont geschoven, je hoeft alleen maar een kleine 5000 pond in te leggen. Daarvoor krijg je drie keer racen, maar ook eten en drinken!

Koopje toch?

Met dank aan Flyer Buch voor de tip