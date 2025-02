Klaag je over Tesla? Dan kun je een rechtszaak tegen je krijgen!

Zelfs de mening van klanten en journalisten kan leiden tot rechtszaken tegen Tesla.

Lange tijd heeft Tesla geaccepteerd dat het merk online het lachertje is voor vele autoliefhebbers. Eerlijk is eerlijk: wij zijn ook niet altijd even positief geweest over Tesla. Maar dat hoeft toch ook niet anno 2025? Iedereen kan en mag zijn mening online geven. Tenminste, zo werkt dat hier in Nederland. Elders ter wereld pakt Tesla negatieve meningen bikkelhard aan met rechtszaken.

Het internationale medium Associated Press deed onderzoek naar Tesla in China. De conclusie is dat Tesla ”in China een agressieve juridische strategie omarmt om zijn critici de mond te snoeren”. Die critici bestaan niet uit azijnzeikers op X of een Chinese variant ervan. Tesla spant rechtszaken aan tegen journalisten, bloggers en zelfs zijn eigen klanten.

Tesla strijdt tegen eigen klant

Een voorbeeld van zo’n juridisch voorval gaat over de Chinese Zhang Yazhou. In 2021 raakte haar Model 3 betrokken bij een ongeluk. Door het ongeluk moesten haar ouders naar het ziekenhuis. Volgens de Tesla-rijdster kwam de crash doordat de remmen van haar EV het hadden begeven. Als protest tegen Tesla ging ze bovenop haar kapotte Model 3 zitten en deelde haar verhaal via een megafoon.

Hier was Tesla niet van gediend. Het bedrijf stapte naar de rechtbank. Lang verhaal kort: Tesla won de rechtszaak. Ter compensatie moest Zhang omgerekend ongeveer € 22.000 overmaken naar Tesla en zich verontschuldigen voor haar gedrag. Vooralsnog weigert ze beide straffen in te lossen.

Meer gewonnen rechtszaken van Tesla

En zo zouden er nog minimaal vijf andere zaken lopen tegen Tesla-rijders. Ook de media moeten op hun woorden letten in China als het over Tesla gaat. Een blogger genaamd Feng Shiming is ook een klant van Tesla en schreef over een remprobleem met een Chinese Model S. Tesla ging naar de rechtbank, won en zorgde ervoor dat Feng ongeveer € 32.000 moest betalen aan het EV-merk.

Voorlopig lijkt het erop dat dit verhaal zich enkel in China afspeelt, maar je weet het maar nooit. Je kunt hieronder dus nog gewoon je ongezouten mening delen. Dus, wat vind je ervan dat er miljoenen euro’s aan belastinggeld verdwijnen omdat er zoveel Tesla’s geëxporteerd worden?

Foto: Tesla Model S Plaid – rijtest en video