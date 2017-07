Dealers behalen duivelse winsten op Dodge Demons

Ondanks verwoede pogingen van FCA om dealers te bewegen géén 'misbruik' te maken van de populariteit van de Dodge Demon, doen de stealerships dat stiekem toch. Foei!

De Dodge Demon biedt klanten een onvoorstelbare hoeveelheid pk’s voor (relatief) weinig geld. Daarbij worden er maar 3.000 verkocht in ‘Murica en 300 in Canada. Ondanks een aantal aparte voorwaarden die Dodge stelt aan Demon-kopers, overstijgt de vraag logischerwijs dan ook het aanbod. Maar ja, dat heeft helaas dan weer zijn weerslag op die voordelige prijs…

FCA zag dit al aankomen en heeft haar dealers op het hart gedrukt hun klanten niet door de neus te laten betalen voor het voorrecht een Demon te bemachtigen. Volgens FCA moet de Demon vooral fungeren als een manier om klanten te bewegen eindelijk eens die Chrysler/Dodge/RAM showroom in te stappen. Want, laten we eerlijk zijn, heel veel andere redenen om dat te doen zijn er niet per se. Als extra aansporing heeft FCA beloofd dat Demons die voor of onder de Manufacturer’s Suggested Retail Price (MSRP) verkocht zouden worden, als eerste gemaakt zouden worden. De Youtube-filmpjes van dealers die de eerste Demonen in handen hebben schieten praktisch zichzelf. Op een closed course en met professional drivers, uiteraard.

Maar het kapitalistische bloed kruipt waar het niet gaan kan. Sommige dealers gebruiken tussenpersonen op Ebay om alsnog een flink slaatje te slaan uit de Demon. De tussenpersonen bieden hun ‘plaats in de productielijn’ aan voor vijfcijferige bedragen van zo’n 10.000 tot 70.000 Dollar. De gelukkige koper kan na aankoop naar de dealer, om daar alsnog de reguliere sticker price neer te leggen.

Automotive News nam contact op met een van deze tussenpersonen. Deze man claimde slechts een ‘outside relationship’ te hebben met een niet nader te noemen dealer die de Demon zou leveren. Echter, iemand die werkte voor het desbetreffende dealerschap zou wel direct contact opnemen met de koper van zijn hete waar, voordat geld zich verplaatst van rekeningnummers:

“There will be somebody directly from the dealership contacting the winning bidder prior to any money being exchanged so that the deal is understood from both sides.”

Juist ja. Andere dealerschappen doen overigens wat minder schimmig over hun lucratieve praktijken en negeren de wens van FCA keihard in alle openheid. Een Dodge Challenger Hellcat eigenaar die interesse heeft om de upgrade te maken naar de Demon vond via internet een dealer die op eigen titel een Demon te koop had staan. Gevraagd of ze er hem ook een konden leveren, was het antwoord ‘ja, maar voor 60.000 Dollar boven MSRP’.

Gouden handel dus, die Demons. Maar wat vinden we hiervan? Zijn de dealers gek als ze tienduizenden Dollars op straat laten liggen, of laten deze woekerwinsten toch een wat nare nasmaak achter in je mond?