11 auto’s die de Gulf-livery niet verdienden

...maar 'm wel kregen.

Afgelopen week kwam op deze site de auto voorbij die de Gulf-livery het meest verdiende van allemaal, te weten de Porsche 917. Hoewel, de originele Ford GT40 is ook een goede kandidaat voor deze eer. Nadat het harde, felle blauw in combinatie met sprankelend oranje iconisch werden, heeft menig auto een paar blikken blauwe en oranje verf over zich heen gekregen. Eerder schreven we al over tien dikke bakken met een Gulf-pyjama.

Sommige auto’s kunnen er mee wegkomen. Een nieuwe Ford GT bijvoorbeeld? Prima. Een 911 of Aston Martin V8 in Gulf kleuren? Ook oké, in het recente verleden hebben die auto’s daar ook nog mee geracet op Le Mans. Een Audi R8? Mwah, nu begeven we ons al langzaam op een hellend vlak. Maar het kan nog (veel) erger.

Porsche Macan Diesel:

Ja, het is een Porsche. Maar kom op, dit is gewoon een leuke bak om de kinderen mee naar school te brengen. Het is daarbij ook nog eens een diesel. John Wyer én Ferdinand Porsche draaien zich om in hun graf.

Volkswagen Kever:

De auto waar @dizono de kriebels van krijgt. Ik vraag me af wat er met hem gebeurt als hij deze auto in het echt zou tegenkomen. Heeft er iemand een epipen bij?

Kia Sorento:

Niks ten nadele van de bouwer van de mooiste station van dit moment, maar dit kan dus gewoon niet.

Porsche 928 met knakentuning:

De Porsche 928 is tof, de Gulf-livery is tof, maar deze Porsche 928 verdient zijn Gulf-jas niet. Ik zou hem wel wil hebben, maar dat is een ander verhaal.

Fiat Barchetta:

Bij de eigenaar kan je waarschijnlijk wel terecht voor een golvend kapsel.

Vernachelde A3:

Misschien had ik ‘John Wyer draait zich om in zijn graf’ moeten bewaren voor deze creatie.

Midas Gold:

Niet alles is goud wat er blinkt.

Volkswagen Up!:

Deze Up! geeft @wouter een echte reden om te schreeuwen.

Smart Roadster:

Snel rijk worden idee: Smarties met een Gulf-livery.

Aston Martin Cygnet:

Sommige Aston’s mogen misschien een Gulf-livery dragen. Dit is er niet één van.

Volkswagen Transporter:

>Harrie, ga jij met de Golf naar de bouwplaats?

<Nee…met de Gulf.