Kleutviool! Weer nieuwe Knight Rider film op komst

Niet de eerste keer, maar drie keer is soms scheepsrecht. Knight Rider keert terug op het witte doek.

Sommige films en series hebben weinig uitleg nodig. Knight Rider is er zo’n eentje. Een ontzettend cool uitziende leren jasjes-dragende David Hasselhoff speelt Michael Knight (onder sommigen beter bekend als Michael Nicht) en gaat lekker ouderwets boeven vangen. Zoals bij een hoop series heeft hij ook een handlanger, al is dit geen persoon maar een auto. De supergeavanceerde Knight Industries Two Thousand heeft deurvergrendeling, airco, en kan ook praten. Vooral dat laatste maakt de samenwerking tussen de coolste man van de jaren ’80 en een opgeleukte Pontiac Firebird Trans Am uit 1982.

Vervolg

Knight Rider heeft vier jaar bestaan en in die tijd zijn er negentig afleveringen verdeeld over vier seizoenen. Veel langer had de serie niet nodig om een iconische status op te bouwen. En wat doe je als iets iconisch is? Juist. Je maakt een vervolg. Knight Rider heeft al twee vervolgen gehad in de vorm van films: Knight Rider 2000 (1991) en 2010 (1994). Ook was er nog een film die ‘gewoon’ Knight Rider heette met een Ford Mustang in de hoofdrol.

Ondertussen is het wellicht tijd voor een nieuwe Knight Rider-film. Er werden al dingen gezegd over een film-vervolg in 2016. En nogmaals in 2017. Er is er nu echt sprake van een vervolg in 2020. Al is niet duidelijk of dit de uitvoerende fase is van de laatste poging of een compleet nieuwe.

Met of zonder Michael Nicht?

Het laatste nieuws is dat de sequel gemaakt gaat worden door Spyglass Media en geregisseerd gaat worden door James Wan. Die laatste kun je kennen van verschillende horrorfilms als Saw en Annabelle. Maar ook films met auto’s heeft hij ervaring mee: Fast and Furious 7 was ook zijn werk. Verwacht dus minstens één explosie in de nieuwe Knight Rider.

Maar over The Hoff wordt geen woord gerept. De 68-jarige Amerikaan heeft nog steeds actief werk maar niet veel rollen als acteur meer opgepakt. Bovendien is de kans klein dat hij er nog zo badass uitziet in een leren jas en strakke jeans. Ook was Knight Rider 2010 al zonder David Hasselhoff en dat is inmiddels meer dan 25 jaar geleden.

K.I.T.T.

Ook moet natuurlijk een nieuwe auto toegewezen worden. In de vervolg-films werd er gebruik gemaakt van een nieuwere Firebird, een aangepaste Ford Thunderbird en dus een Ford Mustang uit 2005. Welke auto er gebruikt gaat worden voor deel vier is ook nog niet bekend. (via Variety)