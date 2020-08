Toyota AE86 als offroader is supercool

Sommige dingen moet je niet willen combineren. Toyota wilde niet hun AE86 Sprinter Trueno combineren met een offroader. Toch kan dat best prima uitpakken.

Auto’s in de hoofdrol bij films en tv: het kan de hele carrière van de auto veranderen. Zo was er de Toyota Sprinter Trueno (AE86). Mocht je niet bekend zijn met de Japanse invalshoek van (teken)films en series, dan snap je het misschien niet helemaal. Even in het kort: het is een derivaat van de Corolla. Die was er als Corolla Levin en Sprinter Trueno, beide met generatiecode AE86. Het belangrijkste verschil tussen de Levin en Trueno is dat de Levin normale koplampen heeft, de Trueno heeft klapkoplampen. Beide auto’s hebben achterwielaandrijving en je kon ze krijgen als tweedeurs ‘sedan’ of liftback. Verder was het ‘gewoon’ een sportief coupeetje met de 4A-GE motor, een 1.6 zestienklepper met 130 pk.

Onsterfelijk

In Japan was vooral de Sprinter Trueno populair en niet in de laatste plaats door de manga Initial D. De Hachi Roku (Japans voor ’86’) speelde daarin een grote rol. Overdag tofu-bezorger, ’s nachts straatracer, zoiets. De Trueno, uitgevoerd in wit en zwart met kenmerkende Japanse tekens op de zijkant, is een culticoon geworden. Helemaal in de Japanse scene.

Onmogelijke combinatie

Alle historie van de auto terzijde is het dus ‘gewoon’ een sportieve coupé. Gave tuning-projecten en dergelijken zijn er genoeg op basis van de Toyota AE86, maar een offroader is er nooit geweest. En terecht, zou je denken. De twee hebben niks met elkaar te maken. Wat nou als ze wél iets met elkaar te maken hadden?

Pandemic AE86

Precies dat vroeg Instagrammer Stevo (@track_hype) zich af. Hij ontwierp deze ‘Pandemic’ Toyota AE86 Trueno als offroader. Uiteraard met alles wat je nodig hebt om niet vast te komen te zitten in ruig terrein. Opgehoogde veren om ruimte te bieden aan gigantische BF Goodrich-banden, een dikke bullbar voorop, reservewiel en dakrails bovenop en een snorkel. Voor de kleurstelling werd gekeken naar een ander icoon, de Toyota T100 ‘Baja Truck’ die werd uitgevoerd in het wit met gele, oranje en rode strepen. Deze werd bestuurd door Ivan Stewart en daar wordt dan ook een hoedtik naar gegeven. Een ongebruikelijke combinatie, maar wat ons betreft werkt het.

Digitaal

Zoals je ziet gaat het om een render, maar wij vinden dit een prima kans voor een olijke bouwer om eens aan de slag te gaan met een echte Toyota AE86 offroader. De blauwdrukken zijn al gegeven door Stevo. De livery moet nog even gekozen worden, je kunt kiezen tussen de ‘Stewart-kleuren’ of natuurlijk gewoon de klassieke tofu-kleuren.