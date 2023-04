Milieuwappies laten banden van 43 SUV’s leeglopen

Milieuwappies strike again!!1! Dit keer hebben ze banden laten leeglopen van 43 SUV’s.

Onlangs liet een puik artikel nogal wat stof opwaaien in ’s lands serieuze media. Feit was dat bij een auto evenement een zwik auto’s gesloopt en beschadigd waren. Echter sommige zaken in de berichtgeving zouden niet kloppen, dan wel nodeloos een niet bevestigde link leggen met pro milieu groepen. Het zou bizar zijn om te opperen dat dit gedrag vanuit de milieuhoek zou komen.

Milieuwappies eisen aanval op

Welnu, onze nederige excuses aan Jesse Klaver, Rob Jetten en de hunnen. Vanaf nu zullen we alleen nog berichten over milieuwappies die auto’s slopen als het bewijs helemaal rond is. Zoals in dit geval. Een club milieuwappies heeft namelijk een aanval op 43 SUV’s zelf jubelend opgeëist.

FIRST ACTION IN BOSTON, MASSACHUSETTS: 43 SUVS DISARMED



Great action by the new TX Boston group who last night took out 43 SUVs in the Beacon Hill area, one of the wealthiest areas of the city.



This is a do-it-yourself movement! Join us: https://t.co/cmqm5IOeg7 pic.twitter.com/vCnA1ZnUE3 — The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) April 20, 2023

Het gebeuren vond plaats in een van de betere wijken van Boston. Een zelfbenoemde groep klimaatactivisten genaamd The Tyre Extinguishers heeft daar bij 43 SUV’s de banden leeg laten lopen. Of zoals zijn het zelf beschrijven, 43 SUV’s ‘ontwapend’. Juist ja.

Flyers

Los van het leeg laten lopen van banden, liet de groep ook ongevraagd flyers achter op de auto’s. Hierin worden de hardwerkende eigenaren geattendeerd op het feit dat zij hele nare mensen zijn die de planeet vernietigen. De eigenaren zijn niet allemaal overtuigd. De lokale politie geeft aan meerdere aangiftes van vandalisme ontvangen te hebben. Er is een onderzoek ingesteld.

De actie van de Tyre Extinguishers staat niet op zich. Het is een groep die zowel in Europa en Amerika actief is. Het missiestatement is om het wereldwijd onmogelijk te maken in een SUV te rijden. Volgens de wappies ‘verdedigen ze zichzelf’ tegen SUV rijders.

Tutorials

Lidmaatschap van de club is voor iedereen vrij verkrijgbaar. Er zijn ook tutorials beschikbaar over hoe je het makkelijkst een moderne band snel leeg laat lopen. In december voerde de club een gecoördineerde actie uit, waarbij in 18 landen in één nacht bij 900 SUV’s de banden leeg zijn gelaten. Het is dus zeg maar net het Eurovisie Songfestival. Net zoveel wokies, alleen iets minder flamboyante uitdossingen. In plaats van een glitterpak is een zwarte hoody in dit geval een pre.

Mocht je dit nu wel wat lijken, zou je hier lid kunnen worden. Doen?