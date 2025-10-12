Klimawappie heeft nieuw voorstel: hele trage benzinepompen

Een van de nadelen van elektrisch rijden, is dat het laden van je auto veel meer tijd kost dan je tank volgooien. Normale mensen zouden zich richten op het verkorten van laadtijden. Doch een klimawap, denkt out of the box: waarom die smerige benzine tankers niet gewoon langer laten wachten?

Twee praktische obstakels van het grote elektrische rijden zijn actieradius en laadtijden. Inmiddels zijn deze overigens al een stuk minder pregnant dan in het begin van de EV-wende. De techniek staat voor niks, dus accu’s worden lichter bij gelijkblijvende of stijgende actieradius en ook laadtijden zijn al een stukje beter voor elkaar dan bij je oude Nissan Leaf. Desalniettemin; EV’s zijn nog steeds loeizwaar door de benodigde accucapaciteit en laden duurt nog steeds aanzienlijk langer dan even de tank volgooien met benzine of -oh gruwel- diesel.

Rabiaat

Bij autoblog worden wij nog wel eens keihard beschuldigd van EV haat. Maar uiteraard ligt de realiteit een stuk genuanceerder. Hoewel het uiteraard te betreuren is dat prachtig klinkende veelcilinders verdwijnen, hoor je ons niet klagen over het verdwijnen van een 1.2 driecilinder ten faveure van een snel elektrogebakje. Als de techniek de mens vooruit brengt; by all means. Het is vooral de expliciete (regels) of impliciete (belasting en subsidies) dwang en de valse pretenties die tegen de borst stuiten. Alsmede het rabiate gedachtengoed van sommige proponenten van EV’s.

Verstappenesque

Zo is er nu een klimawap opgestaan die op de site Electrek een nogal bijzonder voorstel doet. Namelijk om in te zetten op het ernstig vertragen van het vullen van je tank met benzine of diesel. In Amerika is via regelgeving vastgelegd dat benzinepompen met niet meer dan 10 gallon per minuut je tank mogen volpompen, om Jos Verstappenesque taferelen te voorkomen.

De benzinehater droomt van een wereld waar dit tot 3 gallon per minuut wordt gereduceerd. Mensen met grote pickups moeten in zijn droomscenario dan dik tien minuten wachten op het vullen van de tank. En als bijkomend ‘voordeel’ (zo ziet deze beste man dat althans), ontstaan er mogelijk rijen waardoor allen na hen nog langer moeten wachten. Terwijl de frustratie onder de vuige fossielverbranders toeneemt, vieren de klimaatrakkers, een straatfeest…

Bizar?

Het klinkt allemaal bizar, maar feitelijk past het prima in het gedachtengoed van de mensen aan de rabiate kant van het politieke spectrum. Immers zetten zij niet in op gelijkheid, maar op ‘gelijkheid van uitkomst’. Waarbij regelgevers dus beleid maken om groepen met een ‘waargenomen’ voordeel, te benadelen ten opzichte van anderen met een ‘nadeel’, om daarmee ‘dezelfde’ uitkomst te genereren. Veelal natuurlijk ingegeven door de mensen die zichzelf als de Calimero’s beschouwen waarvoor het ‘niet eerlijk’ is. En die dat met overheidsmacht willen ‘compenseren’ door anderen die gewoon hun leven willen leiden, mokerhard te grazen te nemen.

Discriminatie?

Waarbij het levensgevaarlijke natuurlijk is, dat de regelgevers zelf willen vaststellen wie het voordeel dan wel nadeel heeft, alsmede wat de uitkomst moet zijn die voor iedereen ‘gelijk’ is. Twee zaken die extreem subjectief zijn en die ironisch genoeg, in plaats van gelijkheid voor de wet, discrimatie vanuit overheidswege noodzakelijk maakt en institutionaliseert. Precies datgene dus waar echte liberalen terecht jaren voor gestreden hebben, om uit deze wereld te verbannen. Discriminatie als officieel overheidsbeleid, als oplossing voor subjectief waargenomen “discriminatie”. Bizar hoe drommen mensen ofwel niet doorhebben dat dit krankzinnig is, ofwel (waarschijnlijker) het in de hoop van politiek-economisch gewin voor zichzelf omarmen.

Enfin, vind jij het een goed idee om mensen die fossiele brandstof tanken op deze manier te bestraffen voor hun voordeel ten opzichte van stekkeraars? Laat het weten, in de comments!