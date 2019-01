Gaan we deze premium crossover nu wel kopen?

Nu nog aantrekkelijker!

Het is iets wat elk premium automerk overkomt: een crossover/SUV op de planning zetten. Op een paar uitzonderingen na (zoals de Lamborghini LM002), was Porsche met de ‘955’-generatie Cayenne de eerste sportwagenfabrikant met een crossover in de showroom. Na de Cayenne volgde bijna elk zichzelf respecterend merk met een dergelijke auto. Natuurlijk staat het haaks op alle merkwaarden, maar de markt vraagt er nu eenmaal om.

In het geval van Maserati lijkt het vooralsnog weinig vruchten af te werpen. Ook de Italianen ontkwamen er niet aan. Hun interpretatie is overigens zeer geslaagd te noemen. Van alle luxe en sportieve crossovers is het een fraai voorbeeld van hoe het ook kan. De auto oogt minder massief dan zijn leeggewicht van 2.200 kilogram doet vermoeden. Een gigantisch verkoopsucces is het helaas nog steeds niet. In Europa werden er in de eerste 11 maanden van 2018 iets minder dan 4.200 exemplaren van de Levante verkocht. Dat is gewoon niet juist. Het is alsof Pearl Jam in de jaren ’90 een Happy Hardcore plaat maakt en dat die dan niet verkoopt. Dat was juíst de bedoeling.

Om de verkopen wat te stimuleren komt Maserati met een beproefd recept: een speciaaltje! Het resultaat is de Levante Vulcano. Je kan de Vulcano herkennen aan de matte lak ‘Grigio Lava’ (snap je hem?) en de 21″ Helios lichtmetalen velgen. Verdere herkenningspunten zijn de zwarte raamomlijsting, privacy Glass, rode remklauwen en gepolijste uitlaatsierstukken. Ook word er gerept over handgrepen in carrosseriekleur, wat opvallend is: dat doet Maserati toch bij elke auto sinds de jaren ’90?

Aan de binnenkant zien we rood lederen bekleding met zwart contrasterende stiksels (andersom is ook mogelijk) en carbon sierpanelen. Op de middenconsole prijkt een badge met de tekst ‘one of 150’ om het exclusieve karakter van de auto te onderstrepen. Dan het mooiste: de motoren. Laten we eerlijk zijn, van alle crossovers klinken die van FCA verreweg het beste. Zowel de Jeep Grand Cherokee SRT en de Maserati Levante met benzinemotor klinken elk op hun eigen manier erg fraai. Er is keuze uit en V6 met 350 pk (174.100 euro) of een V6 met 430 pk (187.600 euro). De Maserati Levante Vulcano is per direct te bestellen.