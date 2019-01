Vierdeurs AMG GT van 2,5 ton na 5 dagen stukgereden

Dit is toch een partij pijnlijk.

Afgelopen weekend schreven we dat er eindelijk een goedkopere versie op de markt komt van de hagelnieuwe Panamera-vechter van Mercedes-AMG: de AMG GT 4-Door Coupé. Mensen die de vierdeurs AMG GT tot op heden hebben besteld, hebben hiervoor een flinke klap geld betaald. Sinds de herfst zijn de duurste exemplaren op de Nederlandse wegen terechtgekomen. Een van deze exemplaren is vanochtend, slechts 5 dagen nadat hij op kenteken is gezet, tegen een boom in Den Haag tot stilstand gekomen.

Het ongeluk heeft ongeveer een uurtje geleden plaatsgevonden in Den Haag aan de Theems, om precies te zijn rond 11:40 uur. Vooralsnog is het niet bekend hoe het precies heeft kunnen gebeuren, maar duidelijk is wel dat de auto flink gehavend is door zijn uitstaptje in de natuur. Met name de linkervoorkant van de auto is er goed aan toe, aangezien deze een klein boompje omver heeft gemaaid. Hierdoor is ook de motorkap opgevouwen.

Hoewel het er op het eerste gezicht misschien iets dramatisch uitziet, is de bestuurder van de *ademt in* Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé GT 63 S *ademt uit* niet gewond geraakt door de klapper. Inmiddels heeft een berger de auto, die volgens de kentekencheck 257.000 euro heeft gekost, weggesleept. Daarmee ziet de eigenaar hem luttele dagen nadat hij hem (op 11 januari) op kenteken zette weer uit zijn zicht verdwijnen.

De gecrashte AMG in kwestie is uitgerekend de krachtigste versie van de auto die men vandaag de dag kan kopen. De vierliter twin-turbo V8 in de GT 63 S produceert precies 639 pk en 900 Nm koppel. De auto heeft een topsnelheid van 315 km/u en schiet in 3,2 seconden naar de 100 km/u. We gokken dat het daar is misgegaan.

Beeld: AS Media