Porsche 911 Spirit 70: de 911-hybride voor ouwe lullen

Nieuwe technologie, oude looks.

Porsche heeft heimwee naar de jaren ’70 en ’80. De tijd van onder andere de 964 Carrera RS en de 930 Turbo. De tijd waarin de pensionado’s van nu nog fris en jong waren. Om die oude tijden te herleven, roept Porsche de 911 Spirit 70 in het leven. Het speciale model is zoals Porsche het beschrijft ”een exclusieve cabriolet die de essentie van de jaren ’70 en vroege jaren ’80 opnieuw tot leven brengt”.

De Spirit 70 is alweer het derde model uit de Heritage-lijn na de 992 Targa 4S Heritage Design Edition en de 992 Sport Classic. Het eerbetoon aan ruim 50 jaar geleden tekent ook het punt waarop Porsche zich meer gaat richten op het personaliseren van haar auto’s. Het aantal klanten dat zijn nieuwe auto langs de Exclusive Manufaktur-afdeling laat gaan, is de afgelopen vijf jaar verdubbeld.

De Porsche 911 Spirit 70

Het speciale versie zit boordevol verwijzingen naar het verleden, maar heeft wel de meest moderne aandrijflijn binnen het 911-gamma. De Spirit 70 is in essentie een 992.2 Carrera GTS Cabriolet. Daarmee komt het vermogen van een 3,6-liter boxermotor met een elektrische uitlaatgasturbo, een elektromotor en nieuwe PDK-versnellingsbak.

Het systeemvermogen is 541 pk en het complete koppel is een gezonde 610 Nm. Sprinten naar de maximumsnelheid op de meeste Nederlandse snelwegen gaat in 3,1 seconden. Doortrappen kan tot 312 km/u.

Nostalgie-911

Zoals gezegd ontkom je er niet aan om verwijzingen naar het verleden tegen te komen bij de Spirit 70. Klanten kunnen kiezen voor een nieuwe, exclusieve snerachtige kleur Olive Neo. Nog een speciaal kleurtje is Bronzite – wat weer iets anders is dan Turbonite – dat je tegenkomt op het onderste gedeelte aan de achterzijde, het voorste gedeelte en de Sport Classic wielen in Fuchs-ontwerp.

De drie strepen over het midden zijn een referentie naar de veiligheidsstickers uit de jaren ‘70. Toen hadden sportauto’s deze strepen zodat ze makkelijker zien waren in de achteruitkijkspiegel bij hoge snelheden op de snelweg of het circuit. Verder zit de Spirit 70 vol met Manufaktur- en Heritage-badges en lijkt het Porsche-embleem op de neus op het oude logo uit 1963.

Aan de binnenkant komt de Olive Neo-kleur terug in het Pasha-patroon van de stoelbekleding. Zo’n zelfde schaakbordpatroon kun je ook krijgen op het dashboard. Op het 12,65-inch grote display verwerkt Porsche witte wijzers en groene cijfers. Dezelfde kleuren komen terug op de Sport Chrono-stopwatch.

De prijs van de 911 Spirit 70?

Porsche heeft plaats voor 1.500 Spirit 70-klanten. Al deze kopers krijgen een speciaal horloge bij hun aankoop. Tevens lanceert Porsche een app voor de Apple Vision Pro. Met deze Apple-bril kun je de Spirit 70 voor je zien en configureren zonder dat de fysieke auto er is.

De introductie van de Porsche 911 Spirit 70 bij de Porsche Centra in Nederland staat gepland voor het voorjaar van 2025. Wat de Porsche 911 Spirit 70 gaat kosten voor Nederlandse klanten is nog niet bekend. De prijs zal zeker boven de € 259.500 zitten. Dat is het namelijk het prijskaartje van de ‘gewone’ Carrera GTS Cabriolet.

Zien hoe de coupé rijdt? Hieronder test onze @Wouter hem op het circuit.

