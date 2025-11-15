Knappe Jaguar op Marktplaats heeft zich ontpopt tot een puike youngtimer

Wat betaal je tegenwoordig voor een chique vierzits coupé met supercharged-V8?

Terwijl Jaguar bezig blijft met zichzelf opnieuw uitvinden, kijk ik graag terug naar de hoogtijdagen van het merk. Ik ben opgegroeid met modellen als de F-Type, maar krijg het stiekem warmer van de D- en E-Type. Maar ook de XKR kan ik bekoren. Wat betaal je tegenwoordig voor zo’n mooie youngtimer op Marktplaats?

De tweede generatie Jaguar XK (X150) werd in 2005 gepresenteerd en vormde de opvolger van de X100. Het model werd ontworpen onder leiding van de zo goed als heilig verklaarde Ian Callum. Zijn invloed is duidelijk zichtbaar: de XK was minder klassiek dan zijn voorganger en introduceerde een moderner, aluminium platform.

De sportieve XKR verscheen kort na de standaardversie, met een 4,2-liter V8 met supercharger. De achtcilinder produceert 416 pk en 560 Nm, goed voor een sprint van 0 tot 100 km/u in 5,2 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 km/u. Het vermogen gaat via zestraps automaat met koppelomvormer naar de achterwielen. Lekker receptje, toch?

De XKR op Marktplaats

De occasion die ik ben tegengekomen, springt er vooral uit dankzij zijn carrosseriekleur. Je kijkt hier naar de tint ‘Vapor Grey’. Het maakt de krachtige coupé toch een stuk chiquere, nietwaar? Als dat niet genoeg is, voegt het karamelkleurige lederen interieur daar nog wel wat aan toe.

Volgens de verkoper verkeert de XKR in uitstekende staat, met een volledige onderhoudshistorie. De laatste beurten zijn uitgevoerd bij 29.000 en 45.000 kilometer. De auto is pas begin dit jaar geïmporteerd, ondanks dat hij in 2008 is gebouwd. Op de teller staat nog geen 47.000 kilometer – bijzonder laag voor een zestien jaar oude GT.

Met een vraagprijs van €42.124 is dit zeker niet de goedkoopste XKR op Marktplaats. Voor € 17.500 heb je al een XKR, maar natuurlijk wel met veel meer ervaring en zonder de toffe kleur. Koop dan?