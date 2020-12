Knapt de BMW 4 Serie op van AC Schnitzer-goodies? - Autoblog.nl

We gaan het n-woord deze keer niet noemen.

Sinds de nieuwe generatie is het begrip ingetogen niet meer van toepassing op de 4 Serie. Het is een rijdend statement geworden. Wat voor statement laten we even in het midden. Aangezien de auto toch al niet subtiel is kun je er net zo goed nog een schepje bovenop doen. Nietwaar?

We hebben al wel de 4 Serie met M Performance Parts gezien en een render hier en daar, maar echte tuning voor de 4 Serie zagen we nog niet voorbijkomen. De eer is nu aan AC Schnitzer, die als eerste aftermarket-onderdelen voor de nieuwe BMW 4 Serie toont. AC Schnitzer houdt zich al sinds jaar en dag bezig met het veredelen van BMW’s, dus het was een kwestie van tijd.

Het gaat vooral om aerodynamische c.q. optische upgrades. Op dat vlak moeten een splitter, een carbon achterspoiler, een spoiler boven de achterruit en nieuwe uitlaateindstukken het verschil maken. Om de wheel gap te minimaliseren kan de 4 Serie 15 tot 25 mm verlaagd worden met de AC Schnitzer-ophanging. Ook is de 4 Series uitgerust met AC Schnitzer-velgen. Daarbij zijn er verschillende opties, vandaar dat het demo-exemplaar links en rechts verschillende velgen heeft. Autisten zullen hier niet vrolijk van worden, maar het lijkt erop dat AC Schnitzer momenteel nog maar één auto heeft om te laten zien.

Het interieur kan ook nog iets opgeleukt worden. Daarvoor heeft AC Schnitzer een aluminium pedalenset, dito voetsteun en nieuwe schakelflippers in de aanbieding. Motorische upgrades voor de 4 Serie heeft AC Schnitzer eveneens in petto. Daarvoor moeten de 4 Serie-eigenaren alleen nog iets langer geduld hebben. Het gros van de optische upgrades is nu al wel leverbaar.

Ter vergelijking zetten we tot slot de 4 Serie die is aangekleed met BMW’s eigen M Performance Parts er even naast. Kiest u maar! Of zeggen jullie: doe maar geen van beiden?