Knapt de Nissan Z Proto op van een flink potje tuning? - Autoblog.nl

Ook het grille ‘probleem’ wordt opgelost door de Nissan Z Proto te voorzien van tuning.

Het heeft even geduurd, maar de Nissan Z Car is terug. De Z Proto is officieel nog een concept, maar door onder meer de gebruikte basis is het de vraag hoe erg het niet al het productiemodel is. Wat de Z Proto een frisse wind maakt is dat ze afgestapt zijn van het hele futuristische design wat de 350Z en 370Z kenmerkte. Er werd gekozen voor een modern uitziende sportauto met retro-knipogen.

Japanse sportwagens

Goed, een nieuwe Nissan Z dus. Japanse sportwagens zijn altijd in trek bij het tuningvolk. Van simpele modificaties tot extreme bodykits: de vraag is er en het aanbod volgt spoedig. De Z Proto is momenteel nog een concept en dus blijft het nog even stil op de tuningmarkt. De digitale tuners zijn degenen die het laatst lachen.

De eerste die het aandurft is BradBuilds op Facebook, hier eerder langsgekomen met bijvoorbeeld deze RS6 of deze Mazda RX-8. Hij bezit zelf een Nissan 240Z, dus hij is wel fan van de nieuwe Z Proto. Hij ging dus al aan de slag met zijn digitale tools om de Nissan Z Proto te voorzien van wat tuning. Het recept is vrij simpel: uitgebouwde wielkasten, dikke set splitters en een diffusor, afgemaakt met nieuwe velgen. Ook een verlagingsset en een paar graden negatieve camber tonen aan dat de nieuwe Z zich prima leent voor de tuning-clichés.

Design-‘probleem’

Iets is pas een probleem als je er een probleem van maakt, maar een klein stukje kritiek wat de Nissan Z Proto meermaals heeft ontvangen is de grille. Vanuit bepaalde hoeken lijkt het alsof ze gewoon een haakse slijper in de voorbumper hebben gezet. Dat is wederom een knipoog naar de 240Z, die ook een vierkante grille had. Het werkt net niet helemaal perfect op de Z Proto, maar dat is een klein smetje op het blazoen.













De tweede versie van de Nissan Z Proto tuning is dan ook dit exemplaar. Geen uitgebouwde wielkasten, wel de verlagingsset waarmee drempels een grote uitdaging worden. Wat dit rode exemplaar kenmerkt is de nieuwe voorbumper. Deze lijkt op de voorbumper van de Rocket Bunny V2-kit voor de Nissan 350Z. Ook helemaal in de tuning-trends is het ontbreken van gaas in de grille, waardoor je de gigantische intercooler beter kunt zien. Een enorme verbetering is het niet, maar het past op zich wel netjes in het design.

De laatste versie lijkt op het zojuist besproken rode exemplaar. Maar ook hier staat de voorbumper centraal. In plaats van een nogal willekeurig vierkant werd bij deze tuning Nissan Z Proto gekozen voor een soort trapeziumvormige grille. Het staat niet verkeerd, op zich. Het probleem is – naar mijn mening – dat als je kinderlijke inbeeldingsvermogen een gezichtje ziet in de voorkant, de auto nogal sip kijkt. Je wordt er bijna verdrietig van.

Enfin, de Nissan Z Proto leent zich prima voor tuning. Digitaal zijn ze al aan de slag gegaan, dus. Een goed voorproefje van hoe de tuningwereld eruit gaat zien zodra de Nissan Z op de markt komt. Wij Europeanen moeten dat helaas missen: de productieversie van de Z slaat ons continent over.

Fotocredit: BradBuilds