Koenigsegg Gemera komt toch met een dikke V8!

De Koenigsegg Gemera is eindelijk hier en de megacar-bouwer had nog een troef achter de handen.

Even een momentje van tijdsrealisatie: de Koenigsegg Gemera werd aan ons onthuld in maart 2020. Dat is alweer drie jaar geleden. Ja, de coronajaren hakten erin qua langdurigheid, maar dat duurt alweer eventjes. Want de Gemera die we toen te zien kregen, was een concept dat ‘mettertijd onthuld zou worden als productieauto’. Met de wetenschap dat een productieversie bijna identiek zou zijn aan het toenmalige concept, is drie jaar dan best een periode. Maar goed, Koenigsegg zou Koenigsegg niet zijn als ze gewoon bezig zijn met alle puntjes op de i te zetten zodat het eindresultaat een stukje topengineering is.

Gemera

Allereerst: wat was het plan ook alweer? Welnu, Koenigsegg is een merk van kleine volumes. In hun twintigjarige bestaan zijn hun modellen zo gelimiteerd gebleven, dat ze maar een honderdtal auto’s hebben gebouwd. De auto’s behoren tot de snelste auto’s ter wereld en dus zijn ze volgens Koenigsegg geen hypercars meer, maar megacars. De layout is dan altijd vrij simpel: tweezits, laag bij de grond, krappe interieurruimte. Praktisch is het niet, snel is het wel.

Met de Gemera wil Koenigsegg dat anders aanpakken. Dit is een vierzitter die in iets grotere volumes gebouwd gaat worden (er komen er nog steeds maar iets van 400), maar vooral dus ietsje praktischer is. Toch wil Koenigsegg niet dat dit gezien wordt als een laffe sportsedan en zit ook de Gemera vol met dingen om hem bizar snel te maken.

Zo is de motor een tweeliter driecilinder die met behulp van turbo’s en andere slimme trucjes wel even 600 pk neerzet. Met dank aan een Akrapovic-uitlaat klinkt deze niet echt zoals een driecilinder meestal klinkt. Koenigsegg noemt ‘m dan ook de Tiny Friendly Giant (Kleine Vriendelijke Reus). Maar er is meer: de Gemera maakt ook gebruik van drie elektromotoren die het totaalplaatje naar 1.700 pk tillen. Motorgeluid, milieuvriendelijk, vierzitter en bloedsnel: eigenlijk een perfecte auto op papier. Maar toch hè, die driecilinder… da’s wel een kleine motor.

Gemera productie

Het is tijd: de Koenigsegg Gemera is onthuld. Nog niet aan ons, wij hebben alleen bovenstaande foto ervan. Christian von Koenigsegg sprak een privéclubje toe wat betreft de Gemera en toonde de productiespec. We zien een kleurtje, dat verbaast niemand. We zien iets normalere wielen die iets doen denken aan oude Aston Martin V8 Vantage wielen en we zien bijvoorbeeld buitenspiegels. Verder is de auto inderdaad precies zoals we die drie jaar geleden te zien kregen. Op één detail na.

V8!

Christian von Koenigsegg maakte namelijk bekend dat de Gemera met nóg een motor komt, de V8 uit de Jesko! Dat betekent een 5.0 V8 met twee turbo’s. Deze worden eveneens gekoppeld aan de elektromotoren van de Gemera om tot een totaalplaatje van 2.300 pk uit te komen. In je hoofd houdende dat de elektromotoren voor zo’n 1.100 pk extra zorgen, levert die V8 dus 1.200 pk. Het koppel is met 2.750 Nm ook niet voor de poes. De Lightspeed Transmission die voor de Jesko is ontwikkeld wordt dan ook aan de Gemera toegevoegd, deze automaat met 9 versnellingen is vederlicht. Mag ook wel, want qua accu’s en formaat verwachten we niet dat de Gemera het laatste woord in lichtgewicht gaat worden. Afijn, de V8 gaat een optie worden, als je drie cilinders meer dan prima vindt mag dat ook nog gewoon. De V8 wordt een 400.000 dollar kostende optie. Nou kost de auto zelf ook al meer dan twee miljoen, dus als je toch bezig bent…

Uiteraard volgt binnenkort de onthulling voor ons gewone plebejers en dan weten we meer. Egg Registry, die zich richten op alles Koenigsegg (en dus niet die andere eieren), weet ook nog te melden dat er wederom een Ghost Package komt voor de Gemera. De Ghost of Angelholm is een oud sprookje rondom geestachtige praktijken op het vliegveld in Angelholm waar Koenigsegg gevestigd zit en dat is waarom er vaak een sticker van een spookje te vinden is op Koenigseggs. Het Ghost Package voor de Gemera is een extra splitterset, een grotere spoiler en een S-duct voorop. Dat laatste kost je wel de bagageruimte voorin. Naar verwachting krijgen klanten hun Gemera vanaf 2025 binnen.