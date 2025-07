Koenigsegg is er wéér niet in geslaagd om ‘Ringrecord te pakken

Koenigsegg en de Nürburgring blijft een hele ongelukkige combinatie.

Bugatti heeft nog nooit een ‘Ringrecord gepakt, om de eenvoudige reden dat ze dat nog nooit geprobeerd hebben. Bij Koenigsegg is dat een ander verhaal. Zij hebben wel degelijk pogingen gedaan, maar keer op keer liepen deze spaak.

Zo wilde Koenigsegg in 2015 alle records aan gruzelementen rijden met de One:1. Terwijl ze dit aan het voorbereiden waren kwam de Nürburgring echter met snelheidslimieten, naar aanleiding van de dodelijke crash met een Nissan GT-R.

Toen de restricties opgeheven werden in 2016, wilde Koenigsegg een nieuwe poging wagen. Die mislukte echter op spectaculaire wijze. De One:1 crashte en vloog over de vangrail. Gelukkig was de bestuurder ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd. En dit was niet de eerste crash voor Koenigsegg. In 2014 was er ook al een Agera R gecrasht tijdens een testsessie op de Groene Hel.

Heeft Koenigsegg sindsdien de moed opgegeven? Of zijn ze soms verbannen van de Nürburgring? Het antwoord op beide vragen is nee. In een interview onthult Christian Von Koenigsegg namelijk dat ze vorig jaar nog een poging wilden doen.

In maart 2024 had Koenigsegg voor twee dagen de Nordschleife afgehuurd. Helaas had Koenigsegg weer pech, want op beide dagen regende het. En je kunt niet zomaar een dagje extra de Nordschleife afhuren. De eerstvolgende kans was pas in november, en dat kwam niet uit voor Koenigsegg.

Zo zie je maar: een ‘Ringrecord vestigen is nog niet zo makkelijk, zelfs al heb je de juiste auto. De nieuwe Sadair’s Spear zou een goede kandidaat zijn, maar het is niet duidelijk of Koenigsegg op korte termijn weer een poging gaat wagen. Christian denkt er eerder aan om ronderecords te vestigen op andere circuits, zoals Spa en Laguna Seca.

