Autoblog Advies: originele vakantie-auto voor 15 mille

Geen BMW 3 Serie of Audi A6. We willen een ORIGINELE vakantie-auto. En het mag niet meer dan 15 mille kosten.

De Autoblog Advies-artikelen zijn er nu alweer een jaartje of 9 bij Autoblog (de eerste stamt uit 2015!). Volgens internet-maatstaven een stokoude rubriek dus. Uiteraard kunnen we zien hoe sommige dingen veranderen (de Alfa Romeo 159 raden we tegenwoordig ietsje minder vaak aan) en sommige dingen hetzelfde blijven (iedereen wil een sportieve premium stationwagon met dikke motor, sportpakket, weinig kilometers voor een lage prijs).

Wat we steeds vaker zien: mensen die een elektrische of geëlektrificeerde auto combineren met een auto die gebruik maakt van ouderwetse techniek. Denk aan een Tesla of Enyaq iV van de zaak, maar dan wel met een kleine benzineauto ernaast. Of een PHEV met een kleine elektrische auto ernaast.

Vakantie-auto

Voor Vincent – de aanvrager van vandaag – is het ook zoiets, maar dan anders. Vincent heeft namelijk een hele toffe Jaguar I-Pace. En dan niet een standaard model met Business-pakketje, nee, een sportieve uitvoering in dat oranje/rood met 22 inch jetsers eronder. Nice! Ze hebben daarnaast ook nog een van de leukste hot hatches van de afgelopen jaren: een Ford Fiesta ST. Dat klinkt als een droomcombinatie. Dat gaat echter veranderen: de Ford gaat eruit en een nieuwe Renault 5 e-tech Electric komt ervoor in de plaats.

De bedoeling is dat de I-Pace er ook uitgaat en daarvoor een originele vakantie-auto terugkomt. Deze auto moet groot genoeg zijn voor de hond (een soort Husky) en vakantiebepakking. Ook willen ze een auto waarop je een daktent kunt bevestigen. Zo kunnen ze overal door Europa rijden. Het lieft een hoge 4×4. Hun droomauto is natuurlijk een Land Rover Defender of een nieuwe Jeep Wrangler, maar in beide gevallen zijn die nog een beetje te duur. Kortom, kunnen wij zoeken naar een originele vakantie-auto met ruimte voor een daktent?

De wensen en eisen voor de vakantie-auto kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Ford Fiesta ST (2014) & Jaguar I-Pace Koop / lease: Koop Budget: € 15.000,- Jaarkilometrage: 30.000 Brandstofvoorkeur: Geen voorkeur Reden aanschaf andere auto: 2e auto voor erbij en om mee te kamperen Gezinssamenstelling: Met z’n 2en en een grote hond Voorkeursmerken / modellen: Auto met karakter, geen 12 in een dozijn No-go merken / modellen: Onbetrouwbare auto’s

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,181 per liter Super / € 1,874

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (WA+, inwoner Utrecht, 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Mercedes-Benz GLK 280 4Matic (X204)

€ 14.950

2009

190.000 km

Wat is het?

We beginnen met de meest verstandige van dit advies. De Mercedes-Benz GLK is een onbegrepen auto die bij lange na niet zo goed verkocht als Mercedes hoopte. Bij de GLK wisten ze de Tonka-styling over te zetten naar een kleiner model. In technisch opzicht is het een C-Klasse van de W204-generatie. Dat kun je ook zien aan het interieur en het motorenaanbod. Je moet overigens wel goed zoeken naar een dikke zescilinder met vierwielaandrijving, beide items waren destijds niet standaard. Er staan vooral veel viercilinder diesels.

Hoe rijdt het?

Verrassend goed, eigenlijk! Het rijdt als een iets grotere, hogere en zwaardere C-Klasse, omdat dat het ook is. Dat betekent verregaand een comfortabele auto, maar wel met enige vorm van een wegligging. Je kan hiermee nog wel een Autobahn-bocht met 200 km/u nemen, waar je dat met een echte G wel uit je hoofd laat. De motor is in dit geval een keurige 3.0 liter zescilinder die ietwat studentikoos is: hij zuipt meer dan dat ‘ie presteert. Als je veel rijdt zijn de puike diesels een goede optie.

Kosten

Verbruik: 1 op 7,65

Brandstofkosten: € 713

Gewicht: 1.730 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100

Verzekering: € 70

Totale kosten per maand: € 883

Onderhoudsprognose:

De auto is verregaand betrouwbaar, mits juist onderhouden. Dat laatste is enorm belangrijk in het algemeen en bij een premium Duitser in het bijzonder. Controleer in het bijzonder de tussenbak, die kan weleens de geest geven. Uiteraard – net als bij alle Duitse auto’s – moet je de distributieketting checken. In Duitsland mag je distributiekettingen kennelijk alleen van papier-maché maken:

Afschrijvingsprognose:

Het is de meest bescheiden auto in dit overzicht, maar naar Nederlandse maatstaven is het nog altijd een grote, zware en gecompliceerde auto. Dat gezegd hebbende, voor 15 mille heb je een dikke en eigenwijze en originele vakantie-auto. Dus ook al krijg je de helft terug na 5 jaar, dan nog valt het mee.

Subaru Tribeca 3.6 Executive

€ 13.945

2008

165.00 km

Wat is het?

Geen Yolo, maar wel een outsider. De Subaru Tribeca is zo’n auto waarvan je je afvraagt wat ze gesnoven hebben bij Fuji Heavy Industries (het moederbedrijf van Subaru). Het eerste ontwerp – van Andreas Zapetinas – was waanzinnig lelijk, maar nam Subaru toch in productie. Dit is de (grondig) gefacelifte variant nadat ze Zapetinas de laan uit hadden gestuurd. In technisch opzicht deelt de auto wat techniek met de Liberty, Legacy en Outback. Dat betekent dus vierwielaandrijving, boxermotoren en feilloze betrouwbaarheid. Ga voor de faceliftversie, want die hebben een betere transmissie, krachtigere motor en een (veel) fraaiere neus.

Hoe rijdt het?

De motor heeft er zin in! Het is een 3.6 liter boxer, inderdaad, net als een Porsche 911. Het is een comfortabel slagschip, de Tribeca. Met name de extreem lichte besturing filtert alle dynamiek eruit. Je kunt het beste er gewoon mee cruisen op zijn Amerikaans: gewoon de cruise control op 110-120 km/u zetten, halve liter koffie in de enorme bekerhouder met het verzamelde werk van Don Henley en Glenn Frey op de (uitstekende) stereo.

Kosten

Verbruik: 1 op 8,6

Brandstofkosten: € 635

Gewicht: 1.908

Motorrijtuigenbelasting: € 117

Verzekering: € 60

Totale kosten per maand: € 812

Onderhoudsprognose:

Het is een Subaru! Dat betekent dat heel erg grote issues je bespaart blijven die in Europa schering en inslag zijn. Dat gezegd hebbende is het een grote luxe auto met een hoop bijzondere techniek. Oliebeurtjes zijn erg belangrijk om de boxer goed te houden, het liefst elke 10.000 km. De automaat is behoorlijk solide, maar af en toe olie verversen kan geen kwaad.

Afschrijvingsprognose:

Je hebt voor minder dan het budget zo ongeveer de mooiste Tribeca van het land. Onthoud dat. Niemand kent deze auto en de gebruikskosten maken het geen aantrekkelijke auto voor mensen met een krapper budget. Dus je kan ‘m beter oprijden, alhoewel Japanse auto’s uit Nederland het altijd goed doen bij de exporthandel.

Land Rover Discovery TDV6 SE (L139)

€ 14.250

2011

260.000 km

Wat is het?

Een Land Rover! Het is wel grappig hoe Land Rover de nieuwe Defender heeft gepositioneerd. Want eigenlijk is het gewoon een opvolger van deze Discovery. Ga maar na: een stoer uiterlijk (hoekig en bonkig), interieur dat tegen een stootje kan en uitstekende terreinprestaties (gecombineerd met een hoog gewicht). In dit geval hebben we gekozen voor een latere diesel. De benzine-uitvoeringen zijn serieus duur tegenwoordig. Daarbij werden Discovery’s ook beter met de jaren, dus even doorsparen voor een netter en recenter exemplaar met weinig kilometers kan zeker geen kwaad.

Hoe rijdt het?

René van der Gijp zo zeggen: “dat ding is zo groot, die komt met een eigen conducteur!”. Maar zo’n Discovery rijdt enorm machtig. Je heb niet een ‘hoge zit’, je zit enorm hoog. Hoog boven het plebs. Die zitpositie is bijzonder (en creëerde Land Rover bewust). De prestaties zijn adequaat, een sterke motor heeft niet veel zin: dit wordt geen snelle auto en dat is helemaal goed. Bijzonder: de Discovery heeft een zelfdragend koetswerk én een ladderchassis. Dit betekent een aanzienlijk comfortabelere auto op de weg, doch zeer capabel offroad. Sterker nog, we kennen weinig auto’s die dit beter combineren. Nadeel is dat ‘ie een tikkeltje zwaar is.

Kosten

Verbruik: 1 op 9,29

Brandstofkosten: € 505

Gewicht: 2.483 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 303 (ja, echt)

Verzekering: € 75

Totale kosten per maand: € 883

Onderhoudsprognose:

Bijgekomen van bovenstaande cijfers? Nou, het houdt niet op. Discovery’s zijn enorm grote, gecompliceerde en relatief zeldzame auto’s. Oh, en ze zijn door Britten ontworpen én in elkaar geschroefd.. Dat betekent dat er nogal wat dingetjes mis mee kunnen gaan die je met de mantel der liefde moet bedekken. Tip: zoek een goede Land Rover-specialist in plaats van de dealer.

Afschrijvingsprognose:

Ondanks dat het niet de meest betrouwbare auto’s ter wereld zijn, heeft een Discovery een enorme aantrekkingskracht. Ze zijn nog altijd heel erg duur. We verwachten ook niet dat dat snel veranderen. Qua restwaarde zien we wel dat een goed onderhouden Discovery beter verkoopt dan een twijfelachtige. Maak je niet druk om kilometerstanden, bijna niemand rijdt een Disco als stadsauto. Er staan zat exemplaren met meer dan 5-6 ton op de teller, dus dat kun je sowieso wel halen.

YOLO: Saab 9-7X 5.3 V8 Lineair

€ 9.950

2006

170.000 km

Wat is het?

Er was een tijd dat veel premium-merken kwamen met hun eerste SUV, denk aan de BMW X5, Porsche Cayenne en Volvo XC90. Saab wilde ook meeliften op dat succes. Er was (uiteraard) geen geld voor een compleet nieuwe auto, dus plakte GM een Saab-neus op een Chevrolet Trailblazer. Stiekem werden er best veel dingen aangepast aan de 9-7X ten opzicht van de Chevy. Het is vooral een bijzonder apparaat uit een roerige tijd van een legendarisch merk.

Hoe rijdt het?

Eh, knap beroerd om eerlijk te zijn. In de Saab 9-7X kun je sturen als BA Baracus. Niet dat je iedereen kunt afsnijden en zeggen ‘I Pity The Fool!!!’, maar omdat je constant moet bijsturen om überhaupt rechtuit te rijden. Dat is uiteraard overdreven, maar de rijbeleving is nogal weeïg, week en zompig. Aan de andere kant is het ook een machtige rijbeleving. Je zit lekker hoog, kijkend over een enorme motorkap met daaronder een heerlijke 5.3 Vortec V8. De motor is echt geweldig en sleurt er heerlijk aan.

Kosten

Verbruik: 1 op 6,84

Brandstofkosten: € 798

Gewicht: 1.900 kg (valt mee!)

Motorrijtuigenbelasting: € 117

Verzekering: € 55

Totale kosten per maand: € 970

Onderhoudsprognose:

Over het algemeen staan Amerikaanse auto’s als deze vrij hoog aangeschreven. De kans bestaat dat het samen met de 9-2X de betrouwbaarste Saab aller tijden is. Maar vergeet niet dat het enorme auto’s zijn van nu alweer 18 jaar oud. Dan zijn er helaas weleens wat dingetjes.

Afschrijvingsprognose:

Dit is een heel erg lastige voorspelling. In principe is het meer een leuk artefact dan dat er echt markt voor is. Zie het als het album ‘Scream’ van Chris Cornell: fans zullen dat album kopen voor de collectie, maar niet daadwerkelijk aanzetten. Dus je zal ‘m aan een Saab-specialist moeten verkopen die er wel de lol van inziet.

Conclusie originele vakantie auto voor 15 mille:

Nou, vier auto’s behandeld en we kunnen zeggen: neem ze geen van allen! Ga voor die Jeep Grand Cherokee. De Mercedes is een leuk en originele vakantie-auto als je de kosten enigszins beheersbaar wil houden en iets voor de deur wilt hebben staan dat prettig rijdt. De Subaru biedt veel waar voor zijn geld, maar ondanks dat het een aparte auto is, is de beleving knap generiek.

De Land Rover Discovery moet je zien als voorganger van de Defender en is een geweldig alternatief. Maar zoals Vincent al zelf aangeeft, is de Jeep Grand Cherokee een beter alternatief. Dus ja, de lezer wist het in dit geval van te voren. Ga alleen niet proefrijden met een Discovery, want dan ben je meteen verliefd.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto.